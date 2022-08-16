أشرف زكي يكشف حَقيْقَة وفاة هشام سليم

كشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، عَنّْ حَقيْقَة وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد تداول خبر وفاته، خاصة أنه تعرض لمشاكل صحية خطيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابته بمرض السرطان.

وقال أشرف زكي، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الأنباء المتداولة عَنّْ وفاة الفنان هشام سليم شائعات لا أساس لها، مشيرًا إلَّى أنه يتواصل باستمرار معه ومع أسرته ويتابع صحته بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وأضاف “ما يتم تداوله حول هذا الأمر إشاعة سخيفة، إشاعة سخيفة، وأنا أدعوكَمْ”.

وفِيْ يوليو الماضي، قال مصدر مقرب من هشام سليم لـ “فوشيه” إن حالته الصحية تتدهُور وأنه بدأ جلسات علاج كيماوي فِيْ الفترة الماضية بمتابعة طبية من قبل متخصص فِيْ المجال.

وأشار المصدر إلَّى أن عائلته تفرض حالة من السرية التامة على صحته، إذ لا يريد تسويق مرضه قبل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي يحصل منها البعض على أرباح دون رقابة.

وأكد أن هذا الأمر نشأ بقرار من هشام سليم نفسه، الذي يرفض نشر أخبار عَنّْ مرضه.

وكان هشام سليم قد أعلن فِيْ وقت سابق أنه يعاني من مرض السرطان، مبينًا أنه يتعامل معه برضا كامل، قائلاً فِيْ تصريحاته “الحمد لله أنا بصحة جيدة وراضٍ بحكَمْ الله وقدر، وأنا حاليًا. مقيم فِيْ مدينة العين السخنة “.

وكانت آخر وظيفة لهشام سليم هِيْ مشاركته فِيْ فِيْلم “موسى” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلَّى ظهُوره فِيْ الدراما الرمضانية قبل آخرها من خلال مسلسل “Rebound Attack” حيث تغيب عَنّْ التحفة. . .

وشارك فِيْ الفِيْلم الذي عرض عام 2022، والفِيْلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، العديد من الفنانين منهم كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وإياد نصار وسارة الشامي.

تدور أحداث الفِيْلم حول شخصية “يحيى” الذي يجد نفسه وحيدًا بلا أصدقاء ليقرر اختراع روبوت ويطلق عليه “موسى” ليكون صديقه.

أما مسلسل “هجوم مضاد” فهُو بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم، وهُو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويعرض فِيْ رمضان 2022.