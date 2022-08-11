أشعر بصدمة.. تعليق مثير من السومة بعد رحيله عن أهلي جدة

عمر السومة

أعرب عمر السومة، لاعب كرة القدم في نادي العربي القطري، عن حزنه العميق على رحيله عن الأهلي جدة.

وقع عمر السومة مع الفريق الأول لنادي العربي القطري لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من الأهلي جدة، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.

وقال عمر السومة في تصريحات تلفزيونية “ما زلت في حالة صدمة بعد هبوط الأهلي، لكن مع الوقت بإذن الله سيتأقلم”.

وتابع “لعبت 8 سنوات مع الأهلي وفزت بالبطولات وكنت هداف الدوري ثلاث مرات وأول ما يجب أن يبحثوا عنه هو الإنجاز الجماعي”.

وأضاف “بعد 8 سنوات مع الأهلي أترك هاس في حالة صدمة. تغير شعوري النفسي بداخلي يوما بعد يوم بإذن الله نفسية تتغير وأتكيف مع الفريق الجديد”.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم هبط إلى الدرجة الأولى السعودي “الدوري الأصفر”.