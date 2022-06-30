أشهر أماكن السياحة فِيْ كيتو وأفضل الفنادق.. درة الإكوادور

السياحة فِيْ كيتو – العاصمة الإكوادورية – متنوعة للغاية، مع مجموعة كبيرة من المناظر الطبيعية الخلابة والأماكن التراثية الرائعة.

كيتو هِيْ ثاني أطول عاصمة فِيْ العالم، وتقع على سفوح بركان بيتشينتشا.

تمتلك المدينة أكبر وأفضل مركز تاريخي محفوظ فِيْ أمريكا اللاتينية، وهُو كنز تراثي حقيقي يضم مجموعة من الكنائس والمتاحف والمراكز الثقافِيْة التي ستتيح لك اكتشاف تاريخ الإكوادور وثرائها من حيث التنوع الثقافِيْ والطبيعي.

تُحاط مدينة كيتو بالجبال والبراكين الرائعة، وتوفر مناظر طبيعية جذابة، وتوفر لك إطلالات رائعة على المباني التاريخية القديمة، ومن خلال الموقع الرسمي نأخذك فِيْ جولة سريعة مع كيتو، وأفضل فنادقها، ونصائح قبل السفر إلَّى كيتو.

الأماكن السياحية الأكثر زيارة فِيْ كيتو

1. ساحة الاستقلال

ساحة الاستقلال، المعروفة أيضًا باسم “بلازا غراندي”، هِيْ الساحة الرئيسية فِيْ كيتو. يقع فِيْ قلب المدينة فِيْ مكان حيوي للغاية. أهم المعالم الموجودة بجانب هذه الساحة هِيْ

تتميز الكاتدرائية “Catedral Metropolitana” بطراز قوطي جميل.

Sagrario هِيْ كنيسة صغيرة جميلة يعود تاريخها إلَّى القرن السابع عشر.

قصر كارونديليت.

والعديد من أهمها فِيْ كيتو والأسواق والمتاجر العالمية.

2. الحديقة النباتية فِيْ كيتو

تقع الحديقة فِيْ منتزه لا كارولينا، وتبلغ مساحتها حوالي 18600 متر مربع، مما يشهد على التنوع الكبير فِيْ الإكوادور. تحتوي الحديقة على مجموعة نادرة من النباتات والأشجار بالإضافة إلَّى النباتات الطبية والأشجار المثمرة.

قم بزيارة الحديقة النباتية فِيْ كيتو من الاثنين إلَّى الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4.45 مساءً ومن السبت إلَّى الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4.45 مساءً.

تذكرة الدخول حوالي 3.50 دولار.

3. كنيسة ودير القديس فرنسيس

يضم مجمع القديس فرنسيس 13 ديرًا و 3 كنائس وساحة فناء كبيرة على مساحة 3 هكتارات، وهِيْ أكبر مجموعة معمارية استعمارية فِيْ أمريكا اللاتينية بناها الرهبان الفرنسيسكان فِيْ القرن السادس عشر.

تضم الكنيسة 3500 عمل فني استعماري بما فِيْ ذلك رموز المدينة بالإضافة إلَّى مكتبة فرنسيسكانية رائعة تم التعرف عليها خلال الفترة الاستعمارية.

4. شارع لا رواندا

لم يعد “لا روندا” أحد أقدم الشوارع فِيْ كيتو فحسب، بل استضاف أيضًا أهم المفكرين والشعراء والموسيقيين والسياسيين الإكوادوريين فِيْ بداية القرن العشرين، كَمْا يتضح من اللافتات الإعلامية القليلة المثبتة أمام بعض واجهات الشوارع .

تم تجديد الشارع وهُو اليوم شارع ضيق للغاية تصطف على جانبيه شرفات منمقة ويضم ورش عمل الحرفِيْين والمقاهِيْ والعديد من المحلات التجارية.

5. متحف غواياسامين

من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها فِيْ كيتو متحف Guayasamín، وهُو مخصص للفنان الإكوادوري الشهِيْر Oswaldo Guayasamín، ومن خلال جولة إرشادية ستجد منزل الفنان و Cappella del Hombre، وكلها تقع فِيْ موقع استراتيجي فِيْ مرتفعات بيلافِيْستا منطقة بإطلالة خلابة على مدينة كيتو، يضم المتحف مجموعة من الكتب وأعمال شخصية الفنان.

أفضل 10 فنادق فِيْ كيتو بناءً على تقييمات النزلاء

تسعى جميع الفنادق إلَّى تقديم خدمة ممتازة لزوارها والمحافظة على مستوى عالٍ من الجودة لضمان عودة الزائر إلَّى الفندق مرة أخرى، وفِيْ كيتو ما يلي –

فندق “NH Collection Quito Royal”.

فندق فنلنديا.

فندق “ذا سيكريت جاردن كيتو”.

فندق “مسايا”.

فندق “كاسا جانجوتينا”.

فندق “سيلينا كيتو”.

فندق “كاسا فرانسيسكانا”.

فندق كيتو.

فندق هِيْلتون كولون كيتو.

فندق لو بارك.

جميع الفنادق قريبة من مناطق الجذب فِيْ كيتو، مما يسهل على السياح النزول فِيْ أي وقت من اليوم.

توفر بعض الفنادق إطلالة ساحرة على المدينة أو حدائق الفندق.

تم تجهِيْز الغرف بتكييف وثلاجة صغيرة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومجفف شعر وماكينة صنع القهُوة وخدمة الواي فاي المجانية فِيْ جميع أنحاء العقار.

تتراوح تكاليف الإقامة فِيْ فنادق كيتو من 50 إلَّى 420 دولارًا أمريكيًا لشخصين بالغين فِيْ الليلة.

نصائح السفر للسياحة فِيْ كيتو

قبل السفر، يجب عليك قراءة بعض النصائح لقضاء وقت ممتع. إذا كنت تنوي زيارة كيتو، فإليك النصائح التالية –