أشهر الروايات العالمية

لكل وكاتب ومؤرخ وقارئ عادي رأيه الخاص في أي الروايات هي الأفضل، وأي الروايات أحدثت نفحة كبيرة، وأي الروايات لامست العالم، ولكن هناك بعض الروايات التي لا جدال فيها. فيما يلي شرح موجز لأشهرهم

أشهر الروايات في العالم

انا كارينينا

تم نشر آنا كارنينا من قبل الروائي الروسي ليو تولستوي في عام 1878. كانت الرواية المكونة من ثمانية أجزاء رائدة في تعاملها مع النساء وصورت التحيزات والصعوبات الاجتماعية في ذلك الوقت بعاطفة قوية.

مائة عام من العزلة

مائة عام من العزلة، نشر في عام 1967 من قبل المؤلف الكولومبي غابرييل ماركيز، يحكي قصة سبعة أجيال من عائلة بوينديا وركز بشكل كبير على انتشار الأساطير وقوة الأساطير في التاريخ والثقافة.أمريكا اللاتينية.

دون كيشوت

إنه أحد أكثر الأعمال الأدبية الإسبانية انتشارًا في العالم، وقد نُشر لأول مرة عام 1615، بواسطة ميغيل دي سيرفانتس سابيدرا، وهي رواية أسطورية عن فارس أحمق أصبح بطلاً هو نفسه.

لقتل عصفور بريء

إنها رواية تبحث في العنصرية في الجنوب الأمريكي من خلال العيون البريئة الواسعة لفتاة شابة ذكية تُدعى جان لويز فينش، نُشرت في عام 1960، وتم نشرها خلال فترة توتر بسبب العرق.

غاتسبي الرائع

رواية كتبها سكوت فيتزجيرالد، تقدم نظرة من الداخل على عصر الجاز في العشرينات من القرن الماضي في تاريخ الولايات المتحدة، بينما تنتقد فكرة الحلم الأمريكي.

ممر إلى الهند

كتب هذه الرواية إدوارد مورجان فورستر بعد رحلات متعددة إلى البلاد طوال فترة شبابه، ونشرت عام 1924 وتدور حول التوترات المتزايدة بين المجتمع الهندي والمجتمع الاستعماري البريطاني، وتصف الرواية هذا الصراع بالإضافة إلى وصف الطبيعة. الهند.

الرجل الخفي

يروي هربرت جورج ويلز قصة رجل مجهول يعتقد أنه غير مرئي. بسبب مكانته الاجتماعية ولونه الأسود، تدور أحداث الرواية حول انتقاله إلى الكلية والمشاكل والصعوبات التي تصاحبها.

السيدة دالواي

تستخدم الرواية وعي التدفق، نظرة شخصية عميقة وكاشفة في أذهان الشخصيات. تعتمد الرواية بشكل كبير على الشخصية بدلاً من الحبكة الخارجية، وتتضمن أفكار الشخصيات حول الندم على الماضي، وصراعاتهم مع المرض العقلي، وضغوط ما بعد الصدمة. الحرب العالمية الأولى وتأثير الضغط عليهم.

الأشياء تنهار

وهي إحدى الروايات الأفرو نيجيرية التي تعتبر مثالاً على الأدب الأفريقي في فترة ما بعد الاستعمار.

جين اير

نُشرت عام 1847 باسم مستعار ؛ لإخفاء حقيقة أن مؤلفها أنثى وقدمت مثالًا على حياة فتاة يتيمة فقيرة أصبحت امرأة مزدهرة ومستقلة، تجمع الرواية بين موضوعات من الأدب القوطي والفيكتوري.