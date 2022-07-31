“أشهر السيارات المتواجدة فِيْ العالم” سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة فِيْ مصر

تعتبر سيارة تويوتا من أشهر السيارات فِيْ العالم. هناك العديد من إصدارات وأنواع سيارات تويوتا التي تصدر كل عام وأكثر من موديل وأكثر من فئة واحدة فِيْ السنة. جميع فئات سيارات تويوتا مميزة. من جميع أنواع السيارات الأخرى، ومن أفضل هذه الإصدارات تويوتا لاند كروزر، وهِيْ من أهم السيارات التي تم إطلاقها فِيْ عام 2022، حيث يتم إطلاق مجموعة كبيرة من السيارات كل عام، وتعمل كل شركة على إصدار العديد من السيارات. الفئات، إضافة العديد من الميزات للسيارة، لتحقيق أعلى نسبة مبيعات فِيْ العام وتحقيق العديد من الأرباح من خلال هذه الإصدارات التي تقدمها للأسواق العالمية، ومع العديد من الميزات الموجودة فِيْ تويوتا لاند كروزر الجديدة فهِيْ الأغلى سيارة فِيْ جمهُورية مصر العربية.

مواصفات تويوتا لاندكروزر الجديدة

السيارة لديها محرك ست اسطوانات.

إزاحة المحرك هِيْ ثلاثة آلاف وخمسمائة سم مكعب.

ينتج محرك السيارة أربعمائة وتسعة أحصنة.

أقصى عزم للدوران هُو ستمائة وخمسون نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتحكَمْ فِيْ سرعة العجلات.

طول السيارة خمسة أمتار ومائة وخمسون سنتيمترا.

عرض السيارة حوالي مترين.

ارتفاع السيارة متر واحد وتسعمائة سنتيمترا.

خزان وقود السيارة بسعة مائة وعشرة لترات.

يوجد داخل السيارة كابينة تتسع لسبعة مقاعد.

مرايا السيارة بها إشارات ضوئية.

ميزات تويوتا لاندكروزر الجديدة

تتميز السيارة بالعديد من المميزات منها