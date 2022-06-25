أشهر السيارات اليابانية.. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفات وسعرها المذهل فِيْ السَعُودِيْة والدول العربية

تعتبر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 من اشهر سيارات المملكة العربية السَعُودِيْة، صنعت فِيْ اليابان، تنتج افضل السيارات من حيث المظهر الخارجي والتجهِيْزات القياسية، ومن اهم مواصفات ومميزات وأسْعَار السيارة، موديل مميز مع شكل جميل وتصميم خارجي ممتاز، وأيضاً تحتوي على مجموعة من التقنيات المتطورة التي تساعد السائق على ممارسة الفخامة، اشتهرت تويوتا بإنتاج سيارات ذات محركات قوية وسرعات عالية، ووجدنا السيارة فِيْ قائمة السيارات بمحركين لـ البيع وهُو بلا شك من أشهر موديلات تويوتا كورولا كروس لديها العديد من المواصفات الداخلية والخارجية

من المهم أن نتذكر أن تويوتا كورولا هِيْ السيارة الأكثر شهرة وشهرة فِيْ العالم، وعلى مر السنين خضعت للعديد من التغييرات فِيْ تصاميم الهِيْكل. قم ببيعها اليوم وسيرتفع معدل المبيعات بشكل أسرع.

تويوتا كورولا كروس 2022

فِيْ العام الماضي، ظهرت تويوتا كورولا كروس 2022 لأول مرة فِيْ آسيا.إنها متوسطة المدى لأنها تقع بين C-HR و RAV4، لكنها من الناحية النظرية أقرب إلى RAV، ونحن نقدم معلومات عن الجودة وأوجه القصور والميزات والمواصفات من سيارة تويوتا كورولا كروس الجديدة كليًا، وستنتج تويوتا كورولا كروس فِيْ منشأة مازدا تويوتا الجديدة فِيْ هنتسفِيْل، ألاباما، قالت الشركة إنها تتوقع بناء 150 ألف سيارة كورولا متعددة القطاعات سنويًا، وهُو مؤشر جيد على المبيعات المتوقعة من تويوتا المباعة. ما يقرب من 187000 كورولا سيدان وهاتشباك فِيْ أغسطس.

يتم تشغيل تويوتا كورولا كروس 2023 بمحرك هجين سعة 2 لتر ينتج 199 حصانًا.

المحرك الثاني بسعة 42 حصان وهُو ذو دفع خلفِيْ.

تم تجهِيْز تويوتا كورولا كروس بنظام أمان عالي الكفاءة ونظام إضاءة معاصر والعديد من ميزات الترفِيْه التي تجعلها سيارة مرغوبة لمجموعة واسعة من العملاء.

لديها إطارات صلبة تسمح لها بالعمل بانتظام على مجموعة متنوعة من الطرق المتعرجة.

يوجد به نظام اضاءة يعمل فِيْ جميع ظروف الاضاءة بما فِيْ ذلك النهار والليل والضباب.

لديها عدد من ميزات الأمان بما فِيْ ذلك أجهزة الإنذار ضد السرقة والاصطدام.

يحتوي على نظام صوتي متقدم مع مكبرات صوت عالية الجودة.

مواصفات و مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022

كورولا 2022 أقصر بحوالي 7 بوصات من كورولا القياسية وأقصر بـ 5.9 بوصات من تويوتا راف 4.

إنه أقصر بـ 3.8 بوصات من Toyota RAV4 وله خلوص أرضي من 8.1 إلى 12 بوصة.

تم زيادة مساحة كتف الراكب الأمامي على حساب الركاب الخلفِيْين الذين تقل مساحة كتفهم بمقدار 6 بوصات (32 بوصة).

حول Toyota RAV4 ترتيب المقاعد أصغر بمقدار 2.0 بوصة فقط من RAV4.

عند 25.5 قدم مكعب فِيْ إصدارات الدفع الأمامي و 24.3 فِيْ الدفع الرباعي، فإن سعة الأمتعة أقل من الدرجة الثانية كبيرة.

مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس

تتمتع تويوتا كورولا كروس بعدد من الميزات التي تميزها عن السيارات الأخرى، منها

يبلغ طول السيارة 4،460 ملم وارتفاعها 1،620 ملم وعرضها 1،825 ملم. قاعدة العجلات 2640 ملم. تبلغ قوة محرك السيارة 169 حصانًا، وتبلغ إزاحتها 2000 سم مكعب، كَمْا أنها مكونة من أربع أسطوانات. أقصى عزم دوران للسيارة 203 نيوتن متر وقدرة سحب 680 كجم. الإطارات العادية ومساحة الشحن 17.8 قدم مكعب. هذه السيارة متوفرة فِيْ مجموعة متنوعة من الألوان بما فِيْ ذلك الأبيض والأسود والأحمر والأزرق.

يميز التصميم الإبداعي لسيارة تويوتا كورولا كروس 2022 مظهر سيارات الدفع الرباعي، ويوجد أمام السيارة شبكتان = شبكة سوداء ضخمة فِيْ المنتصف مع شارة تويوتا الشهِيْرة فِيْ المنتصف وأخرى أصغر متوسطة الحجم. شبكة تهُوية تساعد على دخول الهُواء إلى المحرك وداخل السيارة فِيْ الأمام، كَمْا توجد مصابيح 2022 Corolla Cross تتميز أيضًا بجناح وكاميرات خلفِيْة، بالإضافة إلى إضاءة أمامية وخلفِيْة بتقنية هالوجين أو LED وكاميرا خلفِيْة 360 درجة. .

تويوتا كورولا كروس 2022 هِيْ سيارة صغيرة جيدة مع مساحة جيدة للركاب، وسعة بطارية كبيرة لهذا السوق، ونظام معلومات ترفِيْهِيْ سهل الاستخدام. أيضا، هذه السيارة لديها توجيه سلس. ومع ذلك، هناك الكثير من السيارات الرائعة فِيْ هذه الفئة، إذا كنت تريد التمسك بتويوتا، فعليك أولاً التفكير فِيْ Mazda CX-30 أو Toyota CH-R.

المظهر الداخلي

توفر مقصورة تويوتا كورولا كروس 2022 مزايا فاخرة من حيث الحجم وتخطيط المساحة لأنها تأتي بصفِيْن من المقاعد الفاخرة المخملية أو الجلدية وتتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص، وقد وفرت تويوتا التحكَمْ فِيْ المناخ للمقاعد الخلفِيْة لمنحها. يشعر الركاب بالراحة والرفاهِيْة فِيْ جميع ظروف القيادة. يتضمن ذلك سقفًا مفتوحًا وإضاءة محيطة زرقاء ونظامًا مبتكرًا للتحكَمْ التلقائي فِيْ المناخ والمزيد.

المتطلبات الميكانيكية

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 ليتر موفر للوقود بقوة 169 حصان وعزم دوران 203 رطل-قدم يعمل على تشغيل السيارة. تبلغ قدرة القطر للمرحَلْة الأولى للسيارة 680 كجم. كفاءة الوقود المجمعة لنماذج الدفع الرباعي هِيْ 32 ميلا فِيْ الغالون. بينما تتمتع نماذج الدفع بالعجلات المدمجة بكفاءة وقود مجمعة تبلغ 30 ميلا فِيْ الغالون. يقدم الإصدار الأوروبي أيضًا مجموعة نقل حركة هجينة تجمع بين محرك سعة 2 لتر ومحركين كهربائيين.

يتوفر كورولا كروس 2022 بثلاثة مستويات L و LE و XLE.

تتميز كل فئة عن غيرها بخصائص مثل

يأتي الطراز الأساسي المعين L مزودًا بعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة كَمْعدات قياسية. تأتي XLE مع بدلات رياضية وعجلة معدنية مقاس 18 بوصة. كَمْا أن التصميم الداخلي لكل نموذج مميز. تتوفر مقاعد وكراسي SofTex المصنوعة من الجلد والجلد القابل للتعديل كهربائياً فِيْ 10 اتجاهات لطرازات XLE و LE. فِيْ طرازي XLE و LE، يكون الشحن اللاسلكي قياسيًا. فِيْ طرازي XLE و LE، يعد تنبيه حركة المرور الخلفِيْة ميزة قياسية.

سعر تويوتا كورولا 2022 فِيْ السَعُودِيْة وبعض الدول

تويوتا كورولا كروس 2023 متوفرة الآن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بسعر يبدأ من 83،000 ريال سعودي.

وهِيْ معروضة للبيع فِيْ الامارات بسعر 81 ألف درهم وفِيْ السوق الامريكية 22 ألف دولار.

سعر السيارة فِيْ مصر 349 ألف جنيه.

من أشهر سيارات تويوتا فِيْ العالم العربي سيارة تويوتا كورولا السيدان الصغيرة التي تعمل على مستوى عالٍ للغاية مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات السيدان تنافسية. سيتم توفِيْره للعملاء فِيْ مجموعة متنوعة من النقاط السعرية وسيأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي يضمن ثبات القيادة من خلال ضمان تسريع أسرع، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة الطاقة. تحتوي كورولا على مخمدات متغيرة على العجلات الأمامية والخلفِيْة لتحسين التحكَمْ فِيْ التوجيه، وقد أعيد تصميمها لتكون أكثر جاذبية وراحة بفضل مجموعة جديدة تمامًا من المروحيات الآلية والمواد والتكنولوجيا المتقدمة.