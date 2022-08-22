أشهر معالم عسير السياحية.. الطبيعة خلابة والأجواء ساحرة

تضم منطقة عسير العديد من المواقع التاريخية الرائعة، وتقع القصور والحصون القديمة في ست مناطق مختلفة مختلفة الأحجام والارتفاعات، وقد تم ترميم العديد منها لجذب السياح وتجربة التاريخ بأنفسهم.

ومن المباني التي تم ترميمها قصر أبو نقات بقرية الطب التاريخية قرب أبها، وقصر لحج بقرية الدارة، وقصر الوازية، وقلعة المصلى، وقرية السودة.

يعود عمر بعض القصور هناك إلى أكثر من 200 عام، وهي مبنية من الحجر والخشب، ولكنها تحولت إلى فنادق بها مقاهي ومطاعم ووسائل راحة حديثة أخرى، مع الحفاظ على جماليات العمارة الأصلية ؛ يأتي ذلك دعما للسياحة الثقافية في المملكة، انطلاقا من تراثها الغني وداعمة للمواقع التاريخية التي لا تجتذب السائحين فحسب، بل تثقيف الأجيال القادمة حول المنطقة وتاريخها.

إن إعادة تأهيل هذه القصور يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر عشرات فرص العمل للمنطقة.

المزارات السياحية بمنطقة عسير

كما تتميز منطقة عسير بجبالها حيث تزرع بعض النباتات مثل الريحان والصنوبر، فبمجرد الذهاب إلى هناك يمكنك شم الرائحة القوية والرائعة للنباتات الصنوبرية.

تحتوي منطقة العذراء أيضًا على أماكن جميلة لاستكشافها مثل منتزه عسير الوطني الذي يضم أكثر من 300 نوع من الطيور، ومن الممكن أيضًا استكشاف مسارات التخييم سيرًا على الأقدام أو قضاء ليلة تحت النجوم في واحدة من أكثر من 60 موقع تخييم.

بينما تواصل رحلتك عبر عسير، انغمس في الثقافة المحلية في قرية المفتاحة الفنية، أو تسوق في الأسواق التقليدية النابضة بالحياة في العاصمة أبها أو المدينة الشقيقة خميس مشيط.

مناطق غامضة ومثيرة.

وعندما تكون هناك، اخرج واستكشف جبل ثور (الجبل الأخضر)، أحد أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في المملكة العربية السعودية، ينبعث منه وهج الزمرد الدافئ الذي يضيء المدينة.

يوجد تلفريك، وهو أفضل وسيلة للوصول إلى القمة، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر بانورامية من مطعم أو مقهى.

يتكلم الناس

السفر إلى Hanging Town لا يقل متعة عن استكشافها، والتي تتكون من سلسلة من المنازل المصنوعة من الحجر الرملي على حافة جرف صخري.

كهوف شدا الجبلية

اتجه شمالًا عبر سلسلة جبال السروات الخلابة باتجاه الباحة للقيام برحلة عبر التاريخ. تتكون من صخور الجرانيت العملاقة، التي يعود تاريخها إلى مئات الملايين من السنين، ستجد كهوف جبل شدا الغريبة التي كانت نتيجة قرون من التعرية. نتجت هذه الكهوف عن ظواهر جيولوجية واستخدمها البشر في العصور القديمة كمساكن.