أشهر نكت ونوادر جحا

أشهر نكت وحكايات جحا – يعرف الكثير منا جحا وزوجته وحماره، وخاصة جحا وحماره، وقد سمعوا الكثير من القصص والنوادر عن جحا مع حماره ومع الناس من حوله ولا يعرفون ما الذي حدث القصة الحقيقية لجحا هي وأين ينتمي وما إذا كانت شخصية حقيقية أم خيالية.

أشهر نكت وحكايات جحا

في البداية يعتبر جحا من أشهر الشخصيات الكوميدية في الوطن العربي، وتعود أصول هذه الشخصية إلى العصر العثماني، أي بمعنى أوضح، شخصية تعود إلى الأدب التركي القديم، كما أنها هي شخصية كوميدية أدبية خيالية.

اشتهرت بمواقفها المضحكة والجميلة والمضحكة للغاية خاصة مع حمارها.هذه المواقف المضحكة التي يُطلق فيها على بطل جحا لقب “حكايات جحا” توصف بأنها أغبياء عفوية مضحكة ويقال إنها شخصية حقيقية.

لكن المواقف والقصص مختلقة وخيالية تماما هذه قصص مؤلف مضحكة واليوم نود أن نقدم لكم مجموعة من النكات المضحكة والمضحكة عن كتابة جحا.

أشهر نكت وحكايات جحا

تمت دعوة جحا من قبل صديق له إلى منزله

فنعمه بالعسل والقشدة، وبعد أن فرغ من الأكل بدأ بلعق العسل بأصابعه، فقال له صاحب المنزل أكل العسل بدون خبز يحرق القلب، ثم بدأ جحا بلعقها بسرعة كبيرة، قائلا الله أعلم قلب من يحترق!

سألوا جحا ذات مرة

كم عمرك قال أربعون سنة. وبعد عشر سنوات طرحوا عليه نفس السؤال مرة أخرى، فقال أربعون سنة. قالوا له منذ عشر سنوات سألناك، وقلت أربعون، والآن تقولها ! فأجاب الرجل الحر لا يتراجع عن كلامه، لأن الله واحد، والكلمة واحدة، وإذا سألتني بعد عشرين سنة فهذا جوابي!

خرج جحا ليعلم درسا

في المسجد مع تلاميذه وتلاميذه ركب حماره مقلوبًا، فتعجبوا منه فقال له أحدهم لماذا تركب كما نرى يا سيدي فأجاب وماذا أفعل إذا كنت أقود سيارتي بشكل مستقيم، فأنت ورائي، وإذا مشيت أمامي، بقيت ورائك، ولهذا السبب فإن قيادتي رأسًا على عقب هي الطريقة الصحيحة!

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