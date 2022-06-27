أشهر نوادر جحا

اشهر حكايات جحا – نقدم لكم هذا المقال من موقع اقرأ تحت عنوان قصص مضحكة للاطفال وقت النوم، حكايات جحا، نقدم فيها لشبابنا مجموعة من نوادر جحا وحمارا، شخصية الكتاب الهزلي بعيدًا عن الشيء الحقيقي الذي يقال في بعض الروايات ليكون رفيقًا رائعًا، نتمنى أن ينال إعجابكم.

أشهر حكايات جحا

آخر 1

ذات يوم قرر جحا تزيين حماره، فذهب إلى السوق واشترى لجامًا ليضعه على رأس حماره وفي فمه حتى لا ينزلق منه، وعندما دخل جحا إلى السوق ذهب إلى اثنين من البائعين.

لفترة طويلة جدًا، انتقل من بائع إلى بائع، واستغرق 3 ساعات متتالية، وكان يفحص بضاعة كل بائع بعناية فائقة وبعناية كبيرة، وفي النهاية أحب Jam Zain مع الأصداف الجميلة.

سأل البائع عن ثمن هذا اللجام، فقال البائع الثمن باهظ الثمن، لكن جحا اشترى اللجام رغم ارتفاع سعره، لأن جحا يحب حماره كثيرا، وضع جحا اللجام على الحمار وركب جحا على الحمار. ومشى جحا على ظهر حماره وهو فخور جدا.

آخر 2

في أحد الأيام سُرق لجام حمار جحا وكان جحا حزينًا جدًا، فأمسك جحا بأذنيه الطويلتين وعاد معًا إلى منزل جحا، وبعد يومين ذهب جحا إلى السوق.

En marchant dans le marché, Juha a repéré la bride de son âne sur un autre grand âne, alors Juha a été très surpris par l’affaire et a dit “Cette tête est la tête de mon âne, comment as-tu changé son الجسم.”

الموضع 3

وذات يوم عندما كان جحا في المسجد سمع الخطيب يشدد على أهمية ربط الأرحام، وكان جحا قريبًا من العيش في قرية بعيدة عن قريته، فقرر جحا زيارته. قطعة من الجبس، فاقترب من الأنبوب وسحب قطعة الخشب التي تسد الأنبوب، فاندفع الماء بشدة وانساب كل ملابس جحا إلى أسفل وشرب جحا حتى شرب.

آخر 4

من المعروف أن جحا ينسى بسرعة، لأنه لا يتذكر بسرعة وسهولة، وعندما جاء شهر رمضان المبارك، كان جحا يخشى صيام أيام أقل أو صيام أيام أكثر من أيام شهر رمضان المبارك، فاشترى. جرة، وكلما صام نهاراً كان يضع حصاة في الجرة، دون أن ينسى أيام صيامه، ثم رأت ابنة جحا ما يفعله والدها وتضع حجرًا في الجرة كمية كبيرة من الحصى.

آخر 5

وذات يوم دعا جحا أصدقائه إلى منزله، وأثناء المحادثة بينهما اختلف الأصدقاء في عدد الأيام التي تمر عليهم في شهر رمضان المبارك، فقال جحا بثقة أننا سنعرف في غضون أيام قليلة أيهما بالضبط صام يوما فدخل جحا إلى غرفته وعد الحصى بداخل الإناء، فوجد أن الإناء به 120 حصاة، قال جحا، ما هذا العدد الكبير، سأخبرهم بأقل من هذا العدد حتى لا يفعلوا. ضاحكًا علي فخرج وأخبر أصدقائه أننا صامنا 60 يومًا من رمضان.

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الموضع 6

وذات يوم جاء رجل إلى جحا وقال لجحا إذا علمت ما في يدي، فسأعد لك عجة لذيذة. قال جحا صفي لي شكل ولون ما في يدك. الأيدي يدك كرنب أفرغوها وحشووها بالجزر.