أصابع جوز الهند الباردة حَلْوى لذيذة وطعمها حكاية بدون فرن

عصي جوز الهند الباردة هِيْ من الحَلْويات السريعة التي تتميز بمذاقها الشهِيْ وقوامها المتماسك وشكلها الرائع الذي يجعل الكثير من الصغار والكبار يفضلون تناولها، حيث أنها مغطاة بالشوكولاتة الجميلة التي تضفِيْ عليها طعمًا مميزًا وشكلًا رائعًا. ، ويمكن تشكيلها حسب الأشكال التي تريدها، وتتميز الأصابع بمذاقها الجميل ورائحتها التي تجذب الناس، ونكهة جوز الهند تجعلها تحتل المرتبة الأولى فِيْ قائمة الحَلْويات، وهِيْ من الحَلْويات الباردة يسهل صنعه وتقديمه للأطفال كوجبة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وذلك بفضل احتوائه على جوز الهند والحَلْيب الذي يساعد فِيْ بناء الجسم، ويساعد على تقوية الذاكرة، ويقوي العظام، ويحمي الجسم. من الأمراض، وسوف نتعلم من خلال موقع ثقافني الإخباري، عني طريقة عمل اصابع جوز الهند الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة وسهلة فِيْ المنزل.

مكونات لعمل أعواد جوز الهند الباردة بدون خبز

تتكون الحَلْوى من عدة مكونات بسيطة تسهل علينا تحضيرها فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

كوب حَلْيب مكثف.

نصف كوب حَلْيب سائل.

2 كوب جوز هند.

كوب بسكويت مطحون.

شوكولاتة سائلة لتغليف الأصابع.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير أصابع جوز الهند الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة وهِيْ كالتالي –

نأخذ وعاء ونضع البسكويت المسحوق وجوز الهند ويخلط جيدا. ثم يضاف الحَلْيب السائل ويقلب الخليط حتى يتجانس تماما. ثم يضاف الحَلْيب المكثف ويقلب حتى يصبح الخليط كتلة متماسكة. ضعي مزيج جوز الهند فِيْ الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك تمامًا. أخرجي الوعاء من الثلاجة واغمسي يدك فِيْ القليل من الزيت، ثم شكلي المزيج على شكل أصابع متساوية. نحضر صينية ونضع عليها ورق زبدة ونضع أصابعنا عليها، ثم نضعها فِيْ الفريزر لمدة ربع ساعة حتى تصلب. بعد الوقت المحدد، نخرج الأصابع من الفريزر ونضعها مباشرة فِيْ الشوكولاتة السائلة حتى يتم تغطيتها جيدًا. نضع أصابعنا على الدرج مرة أخرى، ثم نعيده إلى الفريزر ونتركه لمدة ساعتين حتى يتماسك. نخرجها من الفريزر ونضعها فِيْ طبق التقديم ونقدمها للكبار والأطفال بألف صحة وهنا فِيْ قلوبكَمْ.

نصائح عند عمل أعواد جوز الهند الباردة

هناك بعض النصائح البسيطة التي سنعرضها لكَمْ اليوم وهِيْ كالتالي –