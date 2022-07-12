أصالة بعد دخول محمد عبده موسوعة غينيس وأنا بغني جنبه بخاف وبحبس دموعي

تفاعلت الفنانة السورية أصالة نصري مع إعلان دخول الفنان السعودي محمد عبده فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليلة الجنازة، كأول حدث لتقديم 5 شخصيات بتقنية الهُولوغرام الجديدة. فِيْ عرض واحد.

فقالت أصالة من مثله من فعلها معلمنا الذي يصعب تكراره مثله، أنا أغني معه بخوف، وفِيْ كل لحظة أكتم دموعي من الفرح، من كبريائي، من دهشتي، بصوت يزيد التجربة والجمال. محمد عبده لا يريد ان تقال كلمة قبل اسمه لان اسمه فخر العرب عبده للفنان العربي محمد “.

واحتفلت شركة روتانا، عبر حساباتها على مواقع التواصل، بدخول الفنان محمد عبده فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قائلة “هل تعلم أن الفنان العربي محمد عبده هُو أول فنان يحقق سجل ودخول كتاب غينيس فِيْ ليلة الحفلة الموسيقية التي نظمتها روتانا وبرعاية هِيْئة الترفِيْه كأول حدث يتم فِيْه تقديم 5 شخصيات بتقنية الهُولوغرام الجديدة فِيْ عرض واحد ”.

قبل بضعة أيام أقامت الفنانة العربية حفلاً غنائياً فِيْ ساحة الاتحاد بجزيرة ياس بأبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للموسيقى، حيث تفاعل الجمهُور العربي والخليجي مع أغنيته التي استمرت لأكثر من ساعتين.

اختار الفنان محمد عبده أغنية “أغنية المطر” للشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب، وأغنية “أبي أعتذر عَنّْ كل شيء إلا الهُواء” وهِيْ من كلمات شاعر الأمير. بدر عبد المحسن، وألحان الفنان السعودي عبد الرب إدريس، كَمْا غنى “الرسائل”. وهِيْ من قصائد عبد المحسن، وتدحرجت الأغاني بعد ذلك.

من ناحية أخرى، تحدث الفنان محمد عبده، مؤخرًا، عَنّْ أول ظهُور غنائي لنجله عبد الرحمن، وتحديداً فِيْ برنامج “ليالي رمضان”، ورضاه عَنّْه، وهل يعَنّْي هذا أنه سيدخل العالم قريبًا. من الغناء .

وقال عبده “أرفض هذا الأمر وغاضبًا جدًا من ظهُوره فِيْ برنامج ليالي رمضان”، مضيفًا “أحب أن أنقذ عبد الرحمن فقط من أجل مستقبله وعائلته وعمله. صحيح أنه خبير فِيْ الفن، يجيد العزف على البيانو وصوته جميل، ولكن كَمْغني، ليس على الإطلاق “.

كَمْا علق على صوت ابنه قائلاً “صوته جميل لكن لا أريده أن يشتغل بهذه المهنة وأنا حر”.