أصالة تثير غضب الأكراد.. واتهامات “السرقة” تلاحقها

يبدو أن سعادة أصالة نصري بصدور ألبومها الجديد “شيفا فِيْك” لن تكتمل فِيْ ظل الاتهامات الموجهة إليها بسرقة الأغنية الكردية المتضمنة فِيْ ألبوم “كافوكيم”، الأمر الذي أثار غضب الجمهُور الكردي. . .

بالتفصيل أطلقت أصالة ألبومها الجديد الذي يضم 5 أغنيات هِيْ “شيفا فِيْك” و “فرحة وبس” و “كفوكيم” و “أنا حر” و “ضاع”، بالإضافة إلَّى أغنية “غلبان” التي قدمتها سابقاً وحظيت بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الإعلامي.

تلقى ألبوم أصالة الجديد الكثير من التفاعل خلال الساعات الأولى من صدوره، خاصة أنها تغني باللغة الكردية لأول مرة فِيْ مسيرتها الفنية منذ التسعينيات من القرن الماضي، من خلال أغنية “كفوكيم” التي كتبها وألحانها. الملحن الكردي. والمنظم آري جان.

وسرعان ما اتهم الجمهُور الكردي أصالة وآري جان بسرقة الأغنية التي قدمها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، مشيرين إلَّى أنها تنتمي إلَّى فئة التراث الكردي التي اعتبروها “سرقة أدبية”.

قال الناشط السوري مسعود عكا على حسابه بموقع فِيْسبوك “آري جان لا يعرف كَيْفَ يغني باللغة الكردية وكل كلماته خاطئة، ويبتعد عَنّْ اللحن الأصلي للأغنية بحجة تغيير مكانه. كذب ونسب هذه الأغنية لنفسه عَنّْدما قدمها للفنانة أصالة “.

واعتبر آخرون أن أصالة كانت ضحية لخداع آري جان التي لم تقل الحَقيْقَة لأصالة نصري، ويبدو أنها لعبت دورها “.

وكانت أصالة قد كشفت عَنّْ تعاونها مع عدة شعراء فِيْ هذا الألبوم وهم حذيفة الأعرجي – آري جان – عمرو المصري – نور الدين محمد، وكذلك الملحنين رامي الشافعي – آري جان – عمرو الشاذلي – د. مصطفى. العسال.

وذكر أنه تعاون مع العديد من موزعي الموسيقى وهم عمر صباغ – أمين نبيل – أحمد ضياء – ميكس وماستر محمد صقر – علي الأمير – عمر صباغ – أمين نبيل وكان الإنتاج لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.