أصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وتعلق غيّرت حالي لأعلى درجات النّور

تغازل الفنانة السورية أصالة نصري زوجها الشاعر العراقي فائق حسن مرة أخرى خلال احتفالها بعيد ميلاده، وكتبت له رسالة تحتوي على معاني ودروس كثيرة تدل على حبها الشديد له.

وكتبت أصالة فِيْ رسالتها عبر إنستجرام “معكَمْ كنت أنوي أن أبدأ على صفحة فارغة … لا دموع ولا أذكر ألم ولا حذر، وبصراحة ما عَنّْدي إلا النية وأنتم مع أفعالك، وإنسانيتك المستبدة، وحكَمْتك السامية، وصبرك، وأبوتك، وحنانك المتدفق، وكرمك. عليك أن تتعلم من نفسك (على الرغم من أنني اعتقدت أنني قد انتهِيْت من التدريس) … كَمْا أنني أصبحت محبًا لـ عائلتي وأولادي الذين رأوا السلام والأمن والثقة بكَمْ جميعًا “.

وأضاف “لقد غيرت وضعي وحياتي وفني، ووصلت معكَمْ فِيْهم أعلى مستويات النور … ولم أقع فِيْ حب سولا فقط. كنت فخورة بأصالتها”.

وتابع “البارحة كانت حفلتك التي هِيْ حزبي، وثروتي الكبيرة، اليوم الذي أتيت فِيْه إلَّى هؤلاء الناس الذين أرهقوني قبلكَمْ بوقت طويل …”

واختتمت رسالتها “كل عام أنا واثقة من سلامتك وصحتك، أتابعك، أستمع إليك ولا أنساك كل يوم. أشكر ربي على نعمة وجودك 😍🙏🏼 أتمنى أن العالم محبوب من حبك “.

وتلقت أصالة رسائل تهنئة ومباركة بهذه المناسبة السعيدة، سواء من زملائها فِيْ الوسط الفني ومن جمهُورها، متمنية أن تستمر هذه السعادة التي تغمرهم منذ ارتباطهم.

احتفل الثنائي مؤخرًا بعيد زواجهما، حيث نشر فائق حسن صورة له وزوجته أصالة يركبان دراجة نارية، وعلق عليها قائلاً “كل عام، أنت ملكي وأنا لك، دون أن تكون عفويًا. .. الحب هُو أن تكون أنت ولا شيء غيرك! “

وشكرت حسن أصالة على الأيام الجميلة التي عاشتها هذا العام، وعلى تفانيها الإنساني وعلى كل التفاصيل المتعلقة بقصتها، حيث شعرت وكأنهم يعيشون لأول مرة وعلقت “شكرًا لك يا زوجي”.

من جهتها، احتفلت أصالة بعيد زواجها الأول، ونشرت صورة معها من على خشبة مسرح حفلها فِيْ دبي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت على “ولادة معدن الهِيْليوم من جديد”.

أصالة بعثت رسالتها إلَّى زوجها فائق حسن، مشيرة إلَّى أن زواجها منه قبل عام أعادها إلَّى الحياة وأعطاها حياة مليئة بالسلام بعد سنوات من “الاغتراب” التي عاشتها لسنوات، على حد تعبيرها. . .

وكتبت أصالة “القليل من الهِيْليوم منذ عام مضى، ولدت من جديد. الحلم هُو الرجل الذي قدر له أن يمحو كل التعب ويوجهني للاستمتاع بكل لحظة فِيْ الحياة. الحمد لله على نعمة حضورك يا أبي وحبيبي وركني لمن يهدئني. واستقرت فِيْه من غريب عاش قبله بسنوات، وختمت الفنانة السورية رسالتها بـ “كل عام أنا معكَمْ بأمان”.