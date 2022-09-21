أصالة ترد على تعليق أحلام ضد إعلامي سعودي حاول الإيقاع بينهما

ردت الفنانة السورية أصالة نصري على تعليق صديقتها الفنانة أحلام الشامسي بعد أن ردت الأخيرة على إعلامية سعودية حاولت “استفزازها” فِيْ علاقتها بالأولى.

وقالت أصالة مازحة فِيْ تعليقها على تغريدة أحلام، “أنا أملك ما أريد، لأن أصالة هِيْ، وأبي أحلام”.

وجاء تعليق الفنانة السورية ردًا على من حاول إثارة الخلافات مع صديقتها أحلام، ووضحت من خلالها صفاء القلوب مع بعضها البعض.

البداية كانت عَنّْدما نشر الصحفِيْ السعودي عبد الرزاق البجالي، عبر تويتر، تغريدة أشاد فِيْها بأداء الفنان الإماراتي فِيْ إحدى الحفلات، قال فِيْها “حدثني عَنّْ الفن سأخبرك عَنّْ الأحلام”.

إلا أن أحلام ردت على تعليق الأحمدي، مؤكدة أنها لا تريد أن تكون غير نفسها، قائلة “يا صديقتك، من قال لك إنني أريد أن أكون أصليًا أنا حلم وأبي ليس إلا أحلام “، ورافقتها مع رموز تعبيرية للتاج فِيْ إشارة إلَّى لقبها” ملكة “.

تحظى العلاقة بين أحلام وأصالة بعاطفة كبيرة بينهما فِيْ الفترة الحالية، بعد أن شهدت خلافات سابقة ظهرت أمام الجمهُور، لكن فهد نجل المطربة الإماراتية وضع حدًا لها وأعاد العلاقة إلَّى طبيعتها.

ولم يسلم الصحفِيْ عبد الرزاق البجالي من انتقادات جمهُور أحلام، مشيرًا إلَّى أنه حاول التوقيع معها وصديقتها لكنه لم ينجح. وقالت بعض التعليقات “إعلامي وهذا ما تقوله. جميعهم فنانين ولديهم معجبينهم ومعجبيهم”. و “أحلام وأصالة حبيب لا يفوتهم شيء”. “حفظكَمْ الله كل الفنانين العظماء ونحن نحبك. لماذا لا تملك هذه الحركات المال” “لماذا يتسببون فِيْ الشقاق فِيْما بينهم”

أحلام ترحب بأصالة وزوجها فائق حسن وصديقتهما أسماء لمنور فِيْ منزلهما.

ودعت الفنانة أحلام مؤخرًا زميلتيها أصالة وأسماء المنور إلَّى منزلها لتناول العشاء، ووثقت النجوم مشاهد من جلسة التصوير التي سيطرت عليها الأجواء العائلية والضحك العفوي.

وفِيْ بعض المقاطع ظهرت أحلام وأصالة مع زوجيهما مبارك الهاجري وفائق حسن، واستمتعا بلعب “الكوخ”، وبدا أنهما يقضيان وقتًا ممتعًا بعد العشاء مع الألعاب والضحك والحديث الممتع.