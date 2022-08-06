أصالة تروج لـ 3 أغنيات جديدة.. والجمهُور فِيْ حالة حماس

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها بثلاث أغنيات جديدة من ألبوم “شيفا فِيْك” من إنتاج روتانا لعام 2022، عبر منشور على حسابها الرسمي على إنستجرام، شجعت من خلاله على إعلان رمي القرص. اغاني جديدة فِيْ تطبيق “أنغامي”.

ورافقت كلماته مقطع فِيْديو صغير يلخص أغنياته الثلاث، وبدأ الفِيْديو بأغنية “منى وافِيْ”، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع تميم، ثم الأغنية. “والي أنور نعمة” من كلمات محمد أنور نعمة، ألحان عزف، توزيع عمر الصباغ وأخيراً أغنية “زي معجزات” من تأليف محمد العياتي، ألحان أيمن أرتست، توزيع الفنان البدوي.

وتعددت التعليقات على فِيْديو نصري من متابعي ومحبي الفنانة، الذين عبروا عَنّْ حماسهم الشديد وشوقهم لسماع أحدث أغاني الفنانة السورية، كَمْا أشاد البعض بتفسيرها الرائع وحلاوة صوتها.

وعلق أحد المتابعين بعبارة “3 أغانٍ تتكون من 3 ألبومات، أنا مذنب بإبداع أصالة”، فِيْما علق أحد المتابعين “إبداع خاص باللهجة اللبنانية”.

يواصل نصري جني ثمار نجاح العديد من أغانيه، ضمن ألبومه الجديد “شيفا فِيْك” الذي أصبح “ترند اللحظة”، وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والغناء الفني العربي. تواصل اجتماعي.

أثارت أغنية “كفوكيم”، التي كتبها وألحان آري جان، وتوزيع دياب وآري جان، ضمن الألبوم الجديد للفنانة، جدلًا كبيرًا فِيْ عالم مواقع التواصل الاجتماعي حول ملكيتها. منشور على صفحته الرسمية على Facebook.

وأكد أن الأغنية الأصلية كانت تحمل اسم “لنغني ليلاً” وهِيْ باللهجة الجزائرية كتبها صديق كَيْفَو عزت الحديدي ليضع عليها لحن الفنانة. للإذاعة والتلفزيون، حيث غناها العديد من المطربين. ولكن بموافقة كَيْفَو.