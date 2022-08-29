أصالة تستعرض موهبة ابنتها شام بعزف البيانو

استعرضت النجمة السورية أصالة نصري، موهبة ابنتها الكبرى شام الذهبي، من زوجها الأول أيمن الذهبي، وهُو يعزف على البيانو بينما كان الأخير فِيْ منزل والدتها، مساء الأحد الماضي.

ووثقت أصالة قدرة ابنتها على العزف على البيانو من خلال مقطع فِيْديو نشرته على حسابها الرسمي “انستجرام”، مشيرة إلَّى أن حلمها تحقق بعد سنوات من الإرهاق الوظيفِيْ، لرؤية ابنتها بهذه القدرة.

وكتبت النجمة السورية تعليقًا على الفِيْديو “شام بنت صولا .. وصولها .. كلكَمْ شكلتها .. تعلمت .. كبرت .. سقطت وقمت وكل ما علمتني إياه .. يا تعلمت وأنا فعلتها.” لم أقصر ولم أتردد ولم أطلق النار، وتحملت كثيرًا وتحملت كثيرًا، وكان حلمي بعوضة كبيرة.

حرصت شام الذهبي على الرد على والدتها، تعبيرا عَنّْ فخرها بها، وكتبت تعليقا قائلة “أنت إلهامي، وكنت أكبر سبب فِيْ رفع رأسي بين الناس … أنت فخور بي لأنك تستحق العالم كله، عزيزتي، عظيم، أمي.

ونشر شام الذهبي عدة فِيْديوهات على صفحته الرسمية على تطبيق “إنستجرام”، أثناء أداء مقطوعة الموسيقي البولندي فريدريك شوبان، وعلق عليها “أمسية مع شوبان”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع مقاطع الفنانة شام الذهبي وهِيْ تعزف على البيانو، مشيدين بموهبتها الموسيقية التي ورثتها عَنّْ والدتها أصالة نصري، معربين عَنّْ إعجابهم بعفوية ابنة النجمة السورية ومنهم التونسية. الفنانة هند صبري والنجمة روان بن حسين والفنانة سلمى أبو ضيف.

وكان بعض المتابعين يأملون أن يكون الهدف من الترويج للفِيْديو أن تفاجئ شام الذهبي الجمهُور فِيْ حفلها القادم، وعلق أحد المتابعين، “علمنا سر هذا الفِيْديو .. شام ستلتقي أصالة مع. حزبه القادم “.

من ناحية أخرى، نشرت ابنة النجمة السورية أصالة نصري، شام الذهبي، مجموعة من الصور والفِيْديوهات عبر حسابها على “إنستجرام” مطلع شهر آب الماضي، توثق فِيْها الأجواء الرومانسية التي تحدث. مع زوجها خلال إجازتهما الصيفِيْة فِيْ إسبانيا، حيث استعرضت مهاراتها فِيْ الرقص فِيْ “بجانب زوجها”، وظهرت بوادر السعادة على وجهها.