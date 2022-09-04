أصالة تلجأ لحيلة بعد تسريب أغنيتها الجديدة.. وروتانا ومحمود الخيامي يعلقان

لجأت الفنانة السورية أصالة نصري إلَّى حيلة للتغلب على معضلة تسريب أغنيتها الجديدة “الله جاب”، وهِيْ من ضمن الأغاني التي تتابعها فِيْ ألبومها الجديد “شيفا فِيْك”.

ووثق ملصق أصالة أغنيتها الجديدة “الله جاب”، ثم قام بإصدار نسخة موسيقية جديدة من الأغنية وأصدر نسختين مختلفتين بالتعاون مع روتانا، لتجاوز أزمة التسريب.

وعلقت المطربة السورية على تسريب أغنيتها الجديدة قائلة “أغنية جديدة بمعَنّْاها ولحنها ولطفها. أعتقد أنك ستحبها .. إنها رقص لي .. أريد من يمثلني فِيْها. . ” كطفولة تذهلني .. هل أحب الخليج أم العربي

كَمْا دخل فِيْ تحدٍ مع شاعر، أي من النسختين ستجذب الجمهُور أكثر، وعلقت روتانا على مفاجأة أصالة الجديدة قائلة محبو أصالة بالفن العربي جاهزون للألبوم الجديد، أليس كذلك هل تراه انتظروا أن يأتي الله بنسختين “. الأغنية من كلمات الشاعر أونو وألحان محمود خيامي وتوزيع محمود الشاعري.

من جهته، كتب المطرب محمود خيامي عَنّْ تسريب الأغنية “الأغنية ليست رسمية، والنسخة التي تم تسريبها نسخة مبكرة وليست نهائية! وآمل أن يعيد جمهُور أصالة الكتابة بأي إجراء يساعد فِيْ تصفِيْة الغنو، وهُو أمر محظور. إنها أشهر من التعب والجهد تذهب سدى.

وأخيراً علقت أصالة على طريقة إخراجها للأغاني من ألبومها الجديد ؛ وكشفت عَنّْ رغبتها فِيْ طرح المزيد من الأغاني الجديدة، عقب طرح 10 أغنيات من الألبوم على دفعات فِيْ الفترة الأخيرة، قائلة “حبي وعائلتي الطيبة المهتمين بموهبتي وفني.، ولكن يمكنك الاستماع والاستمتاع بعشر أغانٍ، وسرعان ما ستستمع إلَّى الباقي، وسأحتفظ بتجربة أداءك الجديدة لليوم الأخير فِيْ هذا العالم. ليست هناك حاجة للتحرك “.

وسبق أن ردت أصالة على أحد متابعيها الذي كتب لها تغريدة قالت فِيْها “أصالة حبيبي أين باقي الألبوم ولماذا بدت وكأنني نسيت” ردت النجمة السورية بسخرية. “نسيت” بوجه حزين معبر.

وصل عدد الأغاني التي قدمتها أصالة من ألبومها الجديد “شيفا فِيْك” إلَّى 10 أغاني، برزت من بينها أغنية “غلبان” التي قدمتها مطلع تموز الماضي، والتي تجاوزت 41 مليون نسخة، وأخيراً طرحت ثلاثة. أغانٍ “Minni y Wafi” و “El que se enfada. يذهب بعيدا “، و” حلة المعجزات “.