أصالة تهدي زوجها أغنيتها الجديدة “شايفة فيك” ،تعتبر من أبرز النجوم والفنانات في الوطن العربي وذلك لما تحققه الأغاني والألبومات الفنية من نجاحات بنسب المشاهدات والمتابعين ،كما يعد الثنائي أصالة وزوجها من أكثر الثنائيات التي تثبت وتعبر عن الحب والوفاء وذلك خلال ظهور زوجها معها في عدد من الاعمال الفنية التي تقدمها ،ودعمه الكامل لها في الحياة العملية.

أصالة تهدي أغنيتها الجديدة لزوجها

أعلنت النجمة أصالة عن تقديم وإهداء أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “شايفة فيك” الى زوجها فائق حسن وذلك تعبيراً لها عن الحب والتقدير له ،الجدير بالذكر أن الاغنية من كلمات النجم رامي صبري كما ولم تعد هذه المرة الاولى التي تجتمع بها النجمة أصالة مع النجم رامي صبري والتي تحدثت عنه خلال اللقاءات التلفزيونية بأنه من الأصدقاء والأخ العزيز والغالي عليها.

أصالة تهدي زوجها أغنيتها الجديدة “شايفة فيك”

كما ولم تكن هذه المرة الأولى للنجمة أصالة أن تهدي زوجها فائق حسن أغانيها حيث تسعى باستمرار لتقديم كلمات الاغنية والمعبرة عن الحب لزوجها وأخرها أغنية “شايفة فيك” ،الجدير بالذكر أنها سبق وأن قدمت أغنية الى زوجها السابق المخرج طارق العريان ومنذ بدابة زواجها من فائق حسن وهي تتغزل به وتنشر الكثير من الصور والمشاهد التي تجمعهم سوياً تعبيراً عن تعلقها الشديد بزوجها.

من هو زوج أصالة

كما ذكرنا سابقاً أن فائق حسن هو الزوج الثالث للفنانة أصالة وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول أيمن الذهبي وزوجها الثاني المخرج طارق العريان ،لتقدم أغنيتها الجديدة “شايفة فيك” الى زوجها كما وتقدمت أصالة بالشكر والاحترام للنجم رامي صبري بسبب الجهود التي قدمها في الاغنية وكلمات الحب واعتبرتها هدية منه وعبرت عن مشاعرها بالفرح والسعادة للاغنية والنجم رامي صبري.

أصالة تهدي زوجها أغنيتها الجديدة “شايفة فيك” كما تحدثت عن كلمات الأغنية قائلة “أنا غنيت بدموعي “وذلك لما تحمله من الحب الكبير في قلبها اتجاه زوجها فائق حسن ،واستخدام الاغنية لمفرادات وشعور وأحاسيس رومانسية ومعبرة ليتفاعل معها الجمهور.