اشتقت الفنانة السورية أصالة إلَّى جمهُورها بمقطع فِيْديو أثناء تواجدها داخل الملعب وهِيْ تقوم بالاستعدادات اللازمة مع الفنان رامي صبري لتسجيل أغنيتها الجديدة “شيفا فِيْك”.

وأعلنت أصالة أن هذه الأغنية كتبها رامي صبري وأنتجتها شركة روتانا، واختارت أن تهدد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلقت النجمة السورية على الفِيْديو الذي جمعه صبري قائلة “هُو الصديق والأخ الرجل المحبب. ووجدت معه ما أريد أن أهديه للتفضيل بكل صفاته بحب، التفاني والحنان والصداقة “.

شكرت أصالة زميلها رامي صبري على الهدية الثمينة التي قدمها لها، وكانت أغنية تحتوي على معاني غزلي كثيرة.

وأضافت “سقطت دموعي أثناء أدائي للأغنية، خاصة أنها ترجمت مشاعر الحب العاطفِيْة التي أحملها فِيْ قلبي لزوجي الذي أعطاني أشياء كنت أنتظرها طوال حياتي”.

وذكرت أنها غنت الأغنية بصوت ينبع من أعماقها، حيث لم تهتم بقوتها وبراعتها، وعلقت بقولها “اهتممت بعاطفِيْ للتواصل مع كل قلب يحب هايم ويسعى للأحلى”. المفردات لإرشادك إلَّى أغلى شخص.

ورد الفنان رامي صبري على كلام أصالة بقوله “الله كلامك حلو دائما. مبروك الغناء الحلو لصوتك، وأحلى قلبك، لأنه لا يناسبك ويشبهك”.

تمنى لها السعادة فِيْ حياتها وأن يحظى العمل بإعجاب الجماهِيْر فِيْ جميع أنحاء العالم.

حظي إعلان أصالة عَنّْ وظيفتها الجديدة بتفاعل كبير من المعجبين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بحياة أصالة هذه الأيام، خاصة أنها لا تترك مناسبة إلا للحديث عَنّْ حبها العميق لزوجها فائق حسن.

وطُلب منها الظهُور فِيْ مقطع الفِيْديو إلَّى جانب زوجها، على غرار أغنية “بين يديك” التي صورتها قبل نحو 9 سنوات، وكان بطل المسرحية طليقها مخرجها طارق العريان.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “المشاعر كبيرة جدًا. من المفترض أن تكون حذرًا، لأن الرجال لا يهتمون بالسلامة حتى لا يؤذوك فِيْ النهاية”.

بينما وصفها آخرون بأنها ذات مكانة عالية فِيْ المشاعر والمشاعر، خاصة أنها فنانة تتمتع بحرفِيْة كبيرة.