أصالة عَنّْ أغنية “غلبان” رسمت أداءها بخيالي.. وتوجه رسالة لصنّاعها

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة شكر لمبدعي أغنيتها الجديدة “غلبان”، امتدحت فِيْها الملحن إيهاب عيد الوحيد الذي وصفته بـ “الشاطر” ومنهم القيعي “الشاعرة الجريئة”. حيث كان للموزع الموسيقي احمد طارق دور فِيْ التجديد.

شارك نصري، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو لأغنية “غلبان” وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته العميقة بنجاح أغنيته الجديدة التي قدمها خلال الأيام الماضية، مشيرة إلَّى أنها لفت أدائه فِيْ مخيلته، كَمْا ذهب إلَّى الأستوديو عدة مرات لتقديم كل كلمة بطريقة جديدة ومختلفة، وأثنى على مبدعي الأغنية.

وكتب الفنان السوري “أشكرك على الفرحة التي أغلقتني بها بنجاح غلبان. لقد رسمت أدائه بخيالي وذهبت إلَّى الاستوديو عدة مرات لنقل كل كلمة بطريقة جديدة عَنّْ كل ما غنيت. عليهم اخذت الكثير من العبارات التي اعجبتك والموزع ايضا احمد طارق كان الله فِيْ التجديد الذي برع فِيْه.

واختتمت أصالة تعليقها قائلة “شكراً لكل من ساهم فِيْ صنع هذه الأغنية الذي فعل أهم شيء فِيْ العالم وهُو سعادتك. يارب كل أيامك فرح وعيد وفن وحب وصحبة حلوة”.

أغنية “غلبان” تجاوزت 6 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها ووضعت أصالة على رأس اليوتيوب.

يشار إلَّى أن الفنانة أصالة تلقت رسائل دعم ومباركة من زملائها إليسا ونوال الكويتية وأميمة طالب وكندة علوش، بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة.

وعبرت الفنانة إليسا عبر حسابها على “تويتر” عَنّْ حبها العميق لنصري، مهنئة لها على طرح الأغنية، كَمْا تمنت التوفِيْق أن تكون دائمًا معها. . “

كَمْا باركت الفنانة نوال الكويتي نصري عبر تغريدة على “تويتر”، واصفة إياها بـ “المبدعة” فِيْ تقديم كل ألوان الغناء قائلة “أصولك محبوبة ومبدعة بكل ألوان الغناء، مبروك عليك. شخص جديد دائمًا قريب من القلوب والآذان “.

من جهتها، نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على “تويتر”، الأغنية الجديدة للفنانة أصالة نصري “غلبان”، ورفقتها بتعليق وصفت فِيْه أن الأغنية تسبب لها حالة من الإدمان. قائلًا “صباح الخير بحلاوة صوت، غلبان من أفضل الأغاني جعلني أدمنها، بالإضافة إلَّى صوت سولا الرائع واللحن والكلام والقرع، ولا شيء أجمل”.

كَمْا غردت أميمة طالب “مبروك لسولا أغنيتك الجديدة الرائعة، دائما مشرقة ومتجددة”.