أصالة نصري تكشف كواليس ألبومها “شايفة فِيْك” وتعلق هذا قطعة من روحي

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عَنّْ بعض التفاصيل حول كواليس ألبومها الجديد “شفاء”، وشبهته بقطعة من روحها وضعت فِيْ أيدي المستمعين.

وأضافت أصالة أن هذه القطعة عبارة عَنّْ مزيج من صوتها وحبها للناس، حيث غنت بكل سرور وانغمست فِيْ أعماق حالتها العاطفِيْة، وعاشت فِيْ الاستوديو بأجوائها الخاصة بأدواتها الخاصة، ودخلت حالة. الأخوة مع المكان حسب إعلانه لإنتاج صنعة فنية مميزة رغم الصعوبات.

وشكرت الفنانة السورية كل من ساهم فِيْ نجاح الألبوم وإنجازاته من ملحنين وشعراء وموزعين ومهندسي صوت وغيرهم، مؤكدة أهمية توجيهاتهم ونصائحهم لها.

وعبر عَنّْ سعادته العميقة للجماهِيْر بسماع الأغاني الموجودة فِيْ الألبوم والتي هِيْ نتاج تعب ممزوج بالرغبة والعاطفة والحب.

كتب نصري قطعة من روحي بين يديك، فِيْها صوتي، فِيْه حبي لك وامتناني لجمالك الذي وحدنا جميعاً بهذا العالم الجميل (الموسيقى) إلَّى أجمل مكان. حلو. فِيْ هذه الحياة.”

وتابعت “غنيت بكل سرور، عشت فِيْ الاستوديو مع كل ما أحب، عطري، كحل العين، مشط، العسل ومرآة.

وأضاف “شكراً جزيلاً لكل من صنع معي هذا الجمال من الملحنين والشعراء والموزعين ومهندسي الصوت وأصحاب الصوت الذين استمعوا وعبروا عَنّْ آرائهم.

وختم “فعلت أكثر ما أحبه وأكثر ما يجعلني سعيدًا ويهدئني، وما أنا غني، ومن كل قلبي أتمنى أن تشعر بنفس الشيء عَنّْدما تفعل ذلك”. استمع … رامي الشافعي – آري جان – عمرو الشاذلي – د.مصطفى العسال

الموزعون عمر صباغ – أمين نبيل – أحمد ضياء ميكس وماستر محمد صقر – علي الأمير – عمر صباغ – أمين نبيل إنتاج روتانا.

قام أنصار أصالة نصري بتعليق التعليقات على المنشور، حيث قارن البعض أعمالها الفنية بـ “المعجزات” كنوع من التعبير عَنّْ روعة عملها، وكان بعض الداعمين السوريين يفتخرون بابنتهم نصري، والعمل الفني الذي قدمه. كَمْصدر للفخر.

وكانت روتانا قد أعلنت عَنّْ بعض الأغاني الموجودة فِيْ الألبوم، فِيْما كان متابعو الفنانة السورية ومعجبيها متحمسين لمزيد من الجمال والفن عَنّْد طرحه.