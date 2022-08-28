أصالة نصري لجمهُورها ما فِيْ داعي للنق

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلَّى جمهُورها، الأحد، تدعوهم إلَّى انتظار باقي أغاني الألبوم، بعد اتباع خطة تسويقية جديدة، حيث تقوم بإصدار الأغاني من ألبوم “شيفا فِيْك” بالتتابع. واحدًا تلو الآخر.

وأكد نصري أن طريقته فِيْ إطلاق الأغاني فِيْ الألبوم “عادلة”، على حد وصفه، وأن الأغاني العشر التي أطلقها كافِيْة حتى الآن، حيث قال فِيْ تغريدة له “حبي وعائلتي الطيبة المهتمين”. فِيْ موهبتي والفن. أحببت معظمهم بالطريقة التي لم أحبها “.

لم تحدد أصالة مَوعِدًا جديدًا لإصدار باقي أغاني الألبوم المنتظرة، كتابة “ولكن يمكنك الاستماع والسعيد مع الأغاني العشر، وقريبًا ستسمع الباقي وسأبقي جمهُورك جديدًا على آخر يوم فِيْ هذا العالم. ” وأرفق تعليقه بعبارة “لا داعي للتحرك”.

وسبق أن ردت أصالة على أحد متابعيها الذي غرد عليها قائلة “أصالة حبيبي أين باقي الألبوم ولماذا بدت وكأنني نسيت” ردت النجمة السورية بسخرية. “نسيت” بوجه حزين معبر.

وبلغ عدد الأغاني التي قدمتها أصالة من ألبومها الجديد “شيفا فِيْك” 10 أغاني، برزت من بينها أغنية “غلبان” التي قدمتها مطلع تموز الماضي وتجاوزت 41 مليون نسخة. البدلة المعجزة “.

وحظيت أغنية “شيفا فِيْك” التي تحمل اسم الألبوم، بمشاهدة وتفاعل واسعين من المعجبين، وأهدتها أصالة لزوجها قائلة عَنّْه “إنه الصديق الحنون والأخ، السيد. ووجدت معه ما أريد تكريسه للتفضيل بكل صفاته، بالحب والحنان والحنان والصداقة، شكراً لك أخي الحبيب راموتي على هديتك الثمينة، بكل ما تحتويه هذه الأغنية من معاني حلوة.

وتابع “لم أكن أعرف غنائها إلا دموعي حجم الحب فِيْ قلبي لشخص منحني حياة جديدة كنت أنتظرها طوال حياتي. غنيت بصوت من الداخل. لم أكن أهتم بقوته أو مهارته، لكنني اهتممت بشعوري بالتواصل مع كل قلب يحب حاييم، الذي يشعل أحلى المفردات لإرشاده إلَّى أغلى شخص “.