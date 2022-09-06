أصغر مبرمج فى العالم يجتاز اختبار الرياضيات للثانوية العامة بعمر 8 سنوات ، اجتاز الفتى العبقري كوتيليا كاتاريا البالغ من العمر ثماني سنوات اختبار الذكاء في الرياضيات بأعلى درجة، من خلاله حصل على النتيجة النهائية البالغة 9، أي ما يعادل درجة A، حيث أجرى اختيار الرياضيات للطفل العبقري والمبرمج للمرحلة الثانوية، اصغر مبرمج في العالم كان قد حصل سابقًا على لقب “أصغر مبرمج في العالم”، وتم السماح للفتى العبقري بأداء الامتحان للثانوية العام ، و على الرغم من أن عمره ثماني سنوات إلا انه اجتاز الاختبار بدرجة عالية.

أصغر مبرمج في العالم

درس أصغر مبرمج في العالم طالب مدرسة ووتون بارك مع الطلاب العاديين من الفصول المتقدمة للتحضير للامتحان، قال والده إيشواري، وهو فني كمبيوتر وعبقري في برمجة الكمبيوتر، و إن ابنه وصل إلى مستوى متقدم لدرجة أننا لم نحصل إلا على الكثير من المساعدة، وقال وهو أيضًا مبرمج بارع بعد التعلم بدأ في سن السادسة فقط، قام بتنزيل مواد تعليمية مجانية عبر الإنترنت في بداية تفشي فيروس كورونا، وهو الآن متقدم جدًا لمواكبة طلاب الجامعات والمبرمجين المحترفين.

الطفل الهندي اصغر مبرمج في العالم

الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات هو محترف في الذكاء الاصطناعي وهو يحمل الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مبرمج في العالم، بالإضافة إلى أنه درس دورات الحوسبة عبر الإنترنت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد، وقال والده: أنا وأمه فخورين به حقًا وبالعمل الرائع الذي يقوم به، كان من الرائع رؤيته يعمل بهذا بالإنجاز.

رئيس وزراء الامارات يدعو أصغر مبرمج فى العالم

تم دعوة اصغر مبرمج في العالم إلى مؤتمرات القمة والمؤتمرات العالمية حول العالم وذلك لقدراته الغير طبيعية بما في ذلك تم تقديم دعوة من رئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتقديم المشورة لمندوبي العالم بشأن تدريب الشباب، وهذا المبرمج الصغير يحلم ببناء برنامج الذكاء الاصطناعي يومًا ما، وقال إن برامجه المثالية ستكون قادرة على فعل أي شيء.

كان الطفل الهندي الصغير قد تعلم البرمجة في سن صغير وبدأ بحب البرمجة في سن السادسة من عمره، وعندما وصل الى سن الثامنة قامت باجتياز اختبار الرياضيات للمرحلة الثانوية بدرجة ممتاز.