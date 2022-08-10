أصل عائلة النابلسي في فلسطين ، قد تسائل العديد من الأشخاص من الوطن العربي وخاصة الفلسطينين حول العالم بالتسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي نتيجة استشهاد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي يلاحقها جيش الاحتلال الصهيوني ، والذي نجى من محاولة اغتيال سابقة في مدينة جنين ، وخلال الساعات الماضية تم اغتياله رسمياً بعد مطاردة طويلة وهو ابراهيم النابلسي ، حول التعرف على أصل عائلة النابلسي ، تابعوا معنا

اصل العائلة النابلسية في فلسطين

يعود أصل آل نابلسي إلى آل البشتاوي، وهم من سلالة عرب البشتة. هذه العائلة لها فروع في العديد من الدول العربية الأخرى مثل سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث هاجر أحد أبناء تلك العائلة لعوامل كثيرة، أهمها الحرب والاحتلال الإسرائيلي.

نسب عائلة النابلسي

تعود نسب عائلة النابلسي إلى عائلة البشتاوي، وهذا ما تم رصده في العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن عائلة البشتاوي تمتلك العديد من العقارات في العديد من الدول العربية، حيث تعتبر الأسرة النابلسية من أهمها. عائلات في العديد من الدول العربية وتحديدا في فلسطين في الضفة الغربية. .

توزيع عائلة النابلسي

تنتشر عائلة النابلسي في العديد من الدول العربية بسبب الحروب العديدة التي حدثت، رغبة منهم في الاستقرار بحثًا عن مصدر رزق، حيث هاجر العديد من سكان المدينة إلى العديد من الدول الأخرى الممثلة في المملكة الأردنية الهاشمية. وسلطنة عمان ومخيم اليرموك ومخيم حندرات في سوريا، إلى جانب العديد من المخيمات المنتشرة في مناطق مختلفة من فلسطين، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى مثل لبنان ومصر وتونس.

من هو ابراهيم النابلسي – ويكيبيديا

ابراهيم النابلسي قائد عسكري. ويعتبر من اهم عناصر كتائب شهداء الاقصى. فلسطيني الجنسية وفي الثلاثينيات من عمره. يعمل إبراهيم في أهم الأفرع العسكرية لحركة فتح. اغتيل الشهيد إبراهيم النابلسي – رحمه الله – على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر الجاري. اعتباراً من آب 2022 بعد أن قام بعدة عمليات عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني.

سيرة ابراهيم النابلسي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بإبراهيم النابلسي في النقاط التالية

الاسم الكامل ابراهيم النابلسي.

تاريخ الميلاد في التسعينيات من القرن الماضي.

اللقب صاحب النفوس التسعة.

الاسم المستعار ابو فتحي.

مكان الميلاد نابلس، دولة فلسطين.

محل الاقامة الحالي نابلس / دولة فلسطين.

الجنسية فلسطيني.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية أعزب.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الاحتلال قائد عسكري في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة الفلسطينية.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه العسكري من عام 2022 م حتى عام 2022 م.

تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة اغتيل على يد الاحتلال الصهيوني.

ابرز الشخصيات في العائلة النابلسية

تتمتع الأسرة النابلسية في فلسطين بالعديد من الشخصيات البارزة ذات التأثير اللامع والمناصب المتعددة، ومن أبرز هذه الشخصيات ما يلي

فارس النابلسي نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

عمر النابلسي وزيرا للاقتصاد الوطني.

حمدالله النابلسي وزيرا للشؤون البلدية والقروية.

سليمان النابلسي وزيرا للاقتصاد ووزيرا للمالية.

وفي الختام تعرفنا على احد العائلات المشهورة داخل دولة فلسطين وهي عائلة النابلسي والتي يتعلق بأصلها ونسبها الذي يمتد لعدة عقود ، وهي تضم العديد من الشخصيات التي قدمت دمائها في سبيل نصرة القدس والدفاع عن الارض مثل الشهيد القائد ابراهيم النابلسي تقبله الله .