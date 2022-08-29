أصل وديانة عائلة الراسي من وين، عائلة الراسي من العائلات الشهيرة التي توجد في جمهورية لبنان العربية وهي عائلة ذات عشائر معروفه في الوطن العربي ويوجد بها العديد من الشخصيات البارزة السياسية والدبلوماسية والعلماء ولها مكان رفيعة في المجتمع، ولعائلة الراسي مكانة مميزة لدى الجماهير العرب وخاصة لبنان.

عائلة الراسي

كان من بين الشخصيات البارزة في عائلة الراسي الفنان الراحل جورج الراسي التي لقي مصرعه قبل يومين وهو من مواليد قرية سلمون القماش الواقعة في لبنان حيث ولد عام 1982 وبدأت حياته الفنية عندما إحياء الحفلات الفنية هو والفنان محمد جمال عنبر التي حققت نجاحا كبير الفنان الراحل جورج الراسي.

ما هو اصل عائلة الراسي في لبنان

تنتمي عائلة الراسي إلى الديانة المسيحية حيث إن كافة أفراد تلك العائلة ينتمون منذ زمن أجدادهم إلى الديانة المسيحية ويتواجدون في جمهورية لبنان وينتقلون إلى الدول العربية حيث إن عائلة الراسي هي معروفه في الوطن العربي وخاصة في لبنان ولها مكان رفيعه في المجتمع العربي.

أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى عائلة الراسي

كان من أبرز الشخصيات كما تحدثنا في السابق التي تنتمي إلى عائلة الرأسية هو الفنان جورج خليل الراسي وهو مغني لبناني وكذلك والده خليل وشقيقته نادين الراسي وساندرين الراسي وهناك العديد من الأحفاد والأفخاذ والأبناء التي تنتمي إلى عائلة الراسي في لبنان وهذه العائلة الكبيرة وممتدة ولها جدود وأبناء.

عائلة الراسي من وين

عائلة الراسي هي من جمهورية لبنان ولها أصول عربية حيث إن الجد الأكبر كان ينتمي لشبه الجزيرة العربية ويقيمون أغلب أفراد تلك العائلة في لبنان ويتناسبون من باقي الدول العربية ولهم أصول أجنبية بسبب النسب التي حصل بينهم، وتعتبر عائلة الراسي من أرقى وأشهر العائلات العربية التي تنتمي إلى الديانة المسيحية بسبب أن كافة أفرادها يعتنقون الديانة المسيحية ويفضلون اليوسع.

تعتبر عائلة الراسي من أشهر وأرقى وأكبر العائلات التي توجد في جمهورية لبنان ولها مكان عريقة ويوجد بها العديد والكثير من الشخصيات العريقة التي تتمثل بالفنانين والعلماء والشخصيات السياسية والدبلوماسية وعرفت أخيرا من قبل الفنان الراحل جورج الراسي