أصنعى خلطة التوريد السحرية لشفاة وخدود جذابة عالطول

تعطي الشفاه الموردة مظهرًا جذابًا للمرأة، مما يجعلها أصغر سناً، فالكثير منهن يستخدمن بعض مستحضرات التجميل التي تترك أثرًا سلبيًا على الشفاه وتجعلها جافة وتشقق الجلد، ولهذا قمنا بتطوير هذا المزيج الطبيعي الذي له تأثير كبير. . فِيْ امداد الشفاه والخدود معا فهُو مزيج من الشمندر والنشا يعمل على تقشير الشفاه وجعلها اكثر نعومة ويساعد على ازالة سواد الشفاه وازالة التصبغات الجانبية فِيْ الفم. ستلاحظين اللون والنعومة الطبيعية فِيْ نفس الوقت. كَمْا أنه ينعم ويرطب وينظف الخدين من القشور والتشققات من أول استخدام، ويزيل الجلد الميت بكفاءة عالية. لابد من استخدام هذا الخليط الذي له اهمية كبيرة فِيْ تجميل الوجه والاستغناء عن شراء مستحضرات التجميل بأسعار باهظة فهُو مزيج بسيط واقتصادي ومضمون للغاية لصحة البشرة ويمكن تحضيره فِيْ المنزل و استخدمه يوميًا بأمان. ما عليك سوى اتباع هذه الطريقة للقيام وما إلى ذلك. ماجيك لوتا لتزويد الشفاه والخدود بشكل دائم.

تبحث الفتيات عن حَلْ سريع وسهل للتخلص من التصبغ الجانبي فِيْ الفم قبل الزفاف. من السهل تحضير خليط من النشا والشمندر لملء الشفاه والخدود وإبرازها بشكل جميل ومميز. إنه مزيج مجرب ومختبر مضمون لإزالة الكلف والنمش بشكل مثير للدهشة وتقشير الجلد الميت على الشفاه، مما يجعلها أكثر نعومة وتحويلها إلى مورد طبيعي. ولون.

خليط من النشا والشمندر لإعطاء الخدود والشفاه.

– مكونات خليط النشا والبنجر لتغذية الخدين والشفتين.

1 بنجر متوسط

1 ملعقة صغيرة فازلين

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

كَمْية كافِيْة من الماء

طريقة تحضير خليط من النشا والشمندر لتزويد الخدين والشفتين

اولا نجهز وعاء متوسط ​​الحجم ونضع فِيْه كَمْية مناسبة من الماء ونضعه على النار ثم نقشر الشمندر ونقطعه الى مكعبات صغيرة ثم نضيفها الى الماء المغلي حتى يغلي البنجر ويصفى. من الماء المغلي، ثم اهرسيها جيداً حتى تصبح ناعمة، ضعي النشا والفازلين ثم زيت جوز الهند أو زيت الرائحة، ثم زبدة الشيا، قلبي جيداً، ثم المايكرويف، للتأكد من تمازج المكونات، ثم ضعي المزيج بالداخل من فراغ. عبوة بغطاء محكَمْ وضعها داخل الثلاجة لتحافظ عليها بشكل جيد ثم استخدمها على الخدين والشفاه للإمداد اليومي والترطيب.