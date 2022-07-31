أصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي فِيْ المنزل لتنعيم الشعر زي الحرير أقوي بديل للكيراتين

الشعر زينة وجمال لكل النساء وخاصة الشعر الناعم مما يجعل الفتيات جميلات ورائعات. هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات ومنها مشكلة الشعر الخشن والشعر الأملس وتساقط الشعر وغيرها من المشاكل ولكن نتيجة هذه المشاكل اتجهت الكثير من الفتيات لبعض الحَلْول التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله ناعم كالحرير ومن أشهر الاستخدامات التي تعمل الكثير من الفتيات على استخدامها الذهاب إلى المراكز التي تستخدم فِيْها الكيراتين والبروتين والتي يتم تحضيرها باستخدام بعض المواد الكيماوية الفعالة وذات الرائحة النفاذة وغيرها من المواد والمستحضرات الأخرى، حيث يمكننا استخدامها وصفة طبيعية لعمل الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل للحصول على شعر ناعم كالحرير، وهذا الكيراتين هُو كريم طبيعي يتم تحضيره فِيْ المنزل بأبسط المكونات المتوفرة فِيْ كل وصفة لكريم الشعر الطبيعي، ونقدم لكَمْ كيف يتم ذلك يعمل الكريم على الحصول على شعر جذاب.

الشعر الناعم هُو زينة وجمال كل امرأة، حيث لاحظنا أن الكثير من الناس يعانون من مشاكل مختلفة فِيْ الشعر، لذلك يبحثون عن بعض الوسائل التي تعمل على فرد الشعر، وصفة كريم الشعر الطبيعي من أفضل الكريمات التي تساعد أعط شعرك كل ما تحَلْم به فِيْ أيام قليلة، والكريم سهل التحضير وغير مكلف.

من الآن فصاعداً عليك تحضير كريم شعر طبيعي يعمل على تنعيم الشعر فِيْ غضون أيام قليلة، حيث أن هناك العديد من مشاكل الشعر التي تعاني منها الكثير من الفتيات وتجعلهن يبحثن عن بعض الوصفات التي تعمل على علاج مشكلة الشعر ولدينا لاستخدام وصفة الكريم الطبيعي التي تعمل على علاج مشكلة الشعر فِيْ وقت قصير.

المكونات لعمل وصفة كريم الشعر الطبيعي

خمس ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر الأساسي.

ملعقة قرفة.

طريقة عمل وصفة كريم الشعر الطبيعي