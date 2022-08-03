أصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحة العرق الكريهة بمكونات بسيطة تدوم طوال اليوم

لا يوجد منزل مستثنى من وجود مزيل العرق، وهُو أحد الأساسيات الموجودة فِيْ مستحضرات التجميل لأي فتاة أو امرأة، والكثير منهم يجهلون فائدة مزيل العرق الطبيعي المكون من عصير الليمون والنشا والخل الأبيض والشبة. وماء الورد وعصير الخيار. هذه الوصفة تنتج أفضل مزيل للعرق، وهُو مناسب لجميع الأعمار، الكبار والصغار، الرجال والنساء، ووصفة المزيل التي سنقدمها لكَمْ هِيْ بمكونات متوفرة فِيْ كل منزل وبأسعار تناسب الجميع. يقضي على العرق الزائد وخاصة فِيْ فصل الصيف ويعطي الإبط رائحة عطرة وجميلة ويقتل البكتيريا التي تتراكَمْ، هذا المزيل للمكياج يحافظ على البشرة ويقيها من أي أمراض بخلاف مزيلات الروائح الصناعية الجاهزة.

كيفِيْة صنع مزيل العرق الطبيعي

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الشب

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت خشب الصندل

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح

تغليف نظيف

كيفِيْة صنع مزيل العرق الطبيعي