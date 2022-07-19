أصنعي بنفسك مسحوق الغسيل لكل أنواع الغسلات بطريقة ناجحة ومجربة 100% وتحدي

نظافة الملابس من الأمور المنزلية التي تهم المرأة، والتي تتكرر يومياً، لا بد من الاهتمام بنظافة الملابس والأقمشة وغسلها حتى لا تسبب الأمراض، لأن قلة النظافة تسبب تراكَمْها. من البكتيريا والفِيْروسات، لذلك فهِيْ تزيد من استخدام البودرة أو المنظفات التجارية، وكلها تحتوي على مواد كيميائية، وتقوم بشرائها بتكلفة عالية جدًا، وهذا يكلف الكثير من الميزانية، وهذه المنتجات الضارة تسبب تآكل الجلد، و هذه المواد كاوية للأيدي، وهذه المواد بعد فترة تؤثر على الملابس والأقمشة وتعمل على إزالة ألوانها وتلاشيها، لذلك سنطلعك على كيفِيْة صنع مسحوق طبيعي فِيْ المنزل آمن وخالي من المواد الكيميائية وما إلى ذلك هذا سيوفر عليك الكثير من المال. تتكون معظم المكونات فِيْ هذا المسحوق من مكونات طبيعية متوفرة فِيْ كل منزل. إنه سهل وسريع التحضير. يتكون من بيكربونات الصوديوم. ، صابون مبشور، زيت عطري، صودا الخبز والكلور. هذه الوصفة لها القدرة على تنظيف وتعقيم الملابس. يساعد هذا المسحوق الطبيعي على إزالة جميع البقع الصعبة التي يصعب إزالتها بأي منتج، ويمنح الملابس رائحة ورائحة طيبة. ويحافظ على الألوان، وهذا المسحوق يصلح للغسالات العادية. أو الغسالات الأوتوماتيكية.

مكونات مسحوق الغسيل

خمس ملاعق كبيرة من صودا الخبز

قطعة واحدة من الصابون المبشور

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت العطري

ثلاث ملاعق صغيرة من صودا الخبز

كوب مبيض كبير

كوب كبير من صودا الخبز.

1 كوب حبيبات صغيرة خضراء وحمراء وزرقاء

ملعقتان صغيرتان من فوسفات الصوديوم

كَمْية كافِيْة من الماء

كيفِيْة صنع مسحوق الغسيل