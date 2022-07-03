أصول تمول مستفيدي التأمينات حتى سن الـ68

وقع برنامج تقدير، أحد مبادرات التأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة أصول الحديثة للتمويل لتقديم منتجات وخدمات للمستفيدين من البرنامج.

وقعت المذكرة التي وقعت في مقر الضمان الاجتماعي بالرياض عن المؤسسة مساعد المحافظ لشؤون التأمين سعود بن سليمان الجهني وعن شركة أصول الحديثة للتمويل الرئيس التنفيذي للشركة بندر بن. علي القعيطي.

عروض التمويل للمستفيدين من التأمين

وتضمنت المذكرة تقديم عروض تمويلية بأسعار تنافسية وحصرية لعملاء برنامج “تقدير”. كما تضمنت المذكرة إمكانية التمويل حتى سن 68 عاما، وتم التفاهم على الربط الآلي بين الطرفين لتسهيل العملاء وتسريع الإجراءات.

وبعد توقيع المذكرة صرح نائب محافظ المؤسسة لشؤون التأمين سعود الجهني أن هذه المذكرة تندرج ضمن المسار التمويلي، وهو أحد المسارات الخمسة لبرنامج “تقدير” الذي يسعى البرنامج من خلاله إلى توفير و تصميم حلول تمويلية تستهدف بشكل خاص المتقاعدين والمستفيدين من القطاع العام من برنامج “تقدير” وأشار الجهني إلى استمرار الجهود في إدارة البرنامج لاستقطاب شراكات متميزة مع مختلف الجهات في القطاع الخاص مما سيوفر قيمة مضافة للعملاء.، إرادة قوية.

وصرح مدير عام شركة أصول الحديثة للتمويل أن توقيع هذه الاتفاقية لتمويل المتقاعدين ينبع من حماس الشركة وتقديرها لهذه الشريحة المهمة التي لعبت دورًا رائدًا في خدمة الوطن كونها امتدادًا للخدمات. التي تقدمها الشركة لجميع شرائح المجتمع.

ما هو برنامج التقييم

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “تقدير” هو أحد المبادرات المجتمعية التي طورتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم المزايا والعروض في مختلف المجالات من خلال قنواتها الخمس (الخبرة، الفوائد، التمويل، الفعاليات، المسؤولية الاجتماعية). يستفيد من البرنامج جميع المتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة من القطاعين العام والخاص، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج والعروض المقدمة من خلال زيارة موقع برنامج “تقدير”. www.tqr.sa والاستفادة من وظائف البرنامج من خلال بطاقة العملاء الرقمية “تقدير” المتوفرة في تطبيق البرنامج للأجهزة الذكية.