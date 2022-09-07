أصول عائلة ابو نيان ، تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة الأصول التي ترجع اليها أحد العائلات المتواجدة في المملكة وهي عائلة نيان ، و هنالك العديد من العائلات التي تتواجد في الخليج العربي والسعودية بشكل خاص ، بحيث تتبع هذه العائلات نسبهم إلى عدة قبائل عربية منذ السنوات القديمة ، وتسعى كل من هذه القبائل إلى معرفة أصولها التي ينحدرون منها، وعائلة أبو نيان من العائلات المعروفة في الخليج العربي، تابعوا معنا .

أصول عائلة أبو نيان

تعود أصول عائلة أبو نيان إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً من بلدة العويند في محافظة نجد السعودية. عائلة أبو نيان من العائلات التي تعود نسبها إلى قبيلة العدنانية الحربية، ومقرها الرئيسي قرى العويند والسير، وقبيلتهم من القبائل العربية القديمة التي سكنت نجد في الماضي. ثم انتشروا إلى دول أخرى للحصول على الطعام والعشب، وأقاموا في عدة مدن منها الأحساء، وبعضهم في الرياض العاصمة، وآخرون استقروا في نجران.

عائلة ابو نيان الى ماذا سيعودون

تعود أصول عائلة أبو نيان إلى قبيلة حرب الشهيرة التي تنحدر من سيول الكتة من بني علي، والعديد من فروع هذه القبيلة التي سكنت عدة دول عربية، منها الأردن والكويت واليمن والبحرين وغيرها، لذا فإن هذا صُنفت الأسرة على أنها من العائلات العربية القديمة، حيث تتمتع بنفوذ واسع في شبه الجزيرة العربية، وعلى الرغم من عدد سكانها الكبير، إلا أنها لا تزال تحتفظ بالقبيلة الرئيسية التي تنتمي إليها، والتي تفرعت منها العديد من العائلات المعروفة، والعديد من ظهرت شخصيات مشهورة من عائلة أبو نيان وأشهرها الأميرة فهدة أبو نيان زوجة الأمير هاشم بن الحسين.

نسب عائلة أبو نيان

ارتبطت عائلة أبو نيان من حيث النسب بالعديد من العائلات العربية، ومن بين هذه العائلات عائلة السديري التي تجمع بينها رابطة المصاهرة والتزاوج. كانت مساكن هذه القبيلة في عدة دول في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك اليمن. ثم انتشروا في مناطق أخرى مثل الحجاز، وتوجد منازلهم في جدة والقنفذة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

أصول عائلة ابو نيان ، تعتبر عائلة أبو نيان من العائلات التي تميزت بتجذور أصولها منذ القدم داخل المملكة العربية السعودية ، والتي ترجع الى نسبها من قبيلة العدنانية الحربية ، وهي من القبائل التي سكنت أرض مدينة نجد منذ القدم ، ودخلوا العديد من المدن كالرياض والحسناء ونجران .