تساهم السعودة فِيْ التخفِيْف من أزمة الجوع الحادة فِيْ العالم، من خلال الاستفادة من طقوس الحجاج فِيْ ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

حشد من الحجاج يتجمعون لشراء قسائم الأضاحي والفديات، وكذلك الأضاحي والصدقات من المنافذ التي تبيع أدوات مشروع “النحر” السعودي، للاستفادة من التضحيات والتضحيات المتناثرة فِيْ محيط المسجد الحرام فِيْ مكة المكرمة. خطوة أساسية لاستكَمْال طقوسهم التي قد تساعد أيضًا فِيْ التخفِيْف من أزمة الجوع التي تدق أجراس الإنذار فِيْ العالم.

يشتري الحاج سند أو أكثر بعدد الغنم الذي يريد شراءه، ويمكنه الذبح بنفسه أو تحت إشرافه، ثم تنتهِيْ دائرة الأضاحي من عملية التجميد والتعبئة والتوزيع فِيْ ثمانية مجمعات تمتد على أكثر من مليون متر مربع فِيْ مكة المكرمة.

تأسس مشروع الأضاحي عام 1983 ويديره البنك الإسلامي للتنمية. وتشرف على عمل المشروع لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية فِيْ المملكة.

30 دولة استفادت من “الأضحية” السعودية

خلال حوالي 40 عامًا، استفاد ما يقرب من 30 دولة من اللحوم التي وزعها المشروع، وهِيْ الكيان الوحيد فِيْ المملكة الذي يتعامل مع تضحيات الحجاج، بما فِيْ ذلك العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وموريتانيا أيضًا. كَمْجموعة من الدول الأفريقية.

وبحسب موقع الأضاحي فإن عمليات التوزيع للمستحقين خارج المملكة يشرف عليها مندوبون من المشروع بالشراكة مع السفارات السعودية فِيْ أكثر من 30 دولة مستفِيْدة وبالتنسيق مع حكومات هذه الدول.

وسط أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الصراع فِيْ أوكرانيا، هناك حوالي 50 مليون شخص على شفا المجاعة، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

قالت وكالات الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مستويات الجوع فِيْ العالم زادت العام الماضي بسبب جائحة كوفِيْد -19، وأن الحرب فِيْ أوكرانيا وتغير المناخ يزيدان من مخاطر المجاعة والهجرة الجماعية على “نطاق غير مسبوق” هذا العام.

وقال الدكتور عمر عطية نائب المشرف العام للشؤون المالية والإدارية فِيْ (الأضاحي) لرويترز “نحن جاهزون تشغيليا خلال موسم الحج هذا العام لذبح ما يقرب من 900 ألف رأس من الأغنام … وقبل الوباء كنا نصل إلَّى مليون رأس. “وهُو ما يقرب من 12 مليون طن. اللحوم.

تتم معالجة اللحوم بعد الذبح وتعبئتها بتقنية ألمانية بحيث يمكن استخدامها فِيْ غضون 12 شهرًا.

ويوضح عطية “نعمل فِيْ مشروع مكافحة الفقر وتخفِيْف المحتاجين، كَمْا أننا حريصون على أن يكون لدينا شبكة كبيرة من المتعاونين والموزعين سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني أو وكالات الإغاثة الدولية.

وأضاف “نركز بشكل كبير على توزيع اللحوم فِيْ الأماكن ذات الحاجة الماسة ونأمل أن تتوسع هذه العمليات لتكون مساهمة أكبر وأكبر فِيْ التخفِيْف من المحتاجين”.

بالفعل هذا العام، بدأ مشروع الأضاحي التنسيق لتلبية احتياجات اليمن ومجتمعات المهاجرين السوريين، وكذلك مخيمات اللاجئين والمجتمعات المتضررة من الكوارث فِيْ شرق وجنوب شرق آسيا.

يقول عطية “لدينا إحصائيات دقيقة عَنّْ مستوى الحاجة العالمية، ونعمل على إعادة جدولة أولوياتنا سنويًا للمحتاجين داخليًا وخارجيًا” حسب آخر المستجدات.

وقال عطية “نتمنى على المدى البعيد أن تكون هناك مساهمة قوية فِيْ مشروع الأضاحي فِيْ التخفِيْف من وطأة المحتاجين، وهذا بالطبع بناء على رؤية المملكة 2030 التي تتحدث عَنّْ مضاعفة عدد الحجاج فِيْ المستقبل. سنة، وبالتالي زيادة كبيرة فِيْ التضحيات والزكاة والفدية، بالإضافة إلَّى تفعيل العمل على مدار العام “. .

من يوزع لحوم الأضاحي فِيْ السعودية

ويهدف المشروع هذا العام إلَّى توزيع أكثر من 160 ألف جثة خارج السعودية بعد موسم الحج لتصل إلَّى 23 دولة.

قالت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية فِيْ نسخة عام 2022 إن ما يصل إلَّى 828 مليون شخص، أي حوالي 10 فِيْ المائة من سكان العالم، تأثروا بالجوع العام الماضي، بزيادة قدرها 46 مليون شخص. تقرير الأمم المتحدة عَنّْ الأمن الغذائي والتغذية. لعام 2022، ونحو 150 مليون شخص لعام 2022.