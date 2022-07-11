أضاحي تنفذ أكثر من 364 ألف رأس في ثاني أيام النحر

أعلن مشروع المملكة للاستفادة من الذبائح والأضاحي “الأضاحي” أن التنفيذ الفعلي لطقوس حجاج بيت الله في اليوم الثاني من النحر بلغ 364 ألف رأس غنم من خلال 6 ذبائح، فيما بلغ عدد الأضاحي 364 ألف رأس غنم. التي نفذت خلال اليوم الأول من أيام التشريق، بلغ عددها أكثر من 174 ألف رأس، وتتم عملية تنفيذ الشعائر وفق خطة تشغيلية وزمنية محددة، تلتزم بها الكوادر الطبية والفنية.

النحر والتبريد وتجميد الذبائح.

يهدف مشروع الأضاحي هذا العام إلى تنفيذ أكثر من 600 ألف رأس، حيث تتم عمليات الذبح خلال المدة القانونية، ثم يتم تبريدها وتجميدها تمهيدًا لتوزيعها من خلال مندوبي ووكلاء المشروع داخل الدولة وخارجها، من خلال الناقلات. وطائرات الشحن الجوي.

يشار إلى أن من بين المجازر الواسعة التي ارتكبت أمس “اليوم الأول للذبح”، أكثر من 190 ألف رأس.

وسوم أضحي مشروع المملكة للاستفادة من الأضاحي والأضاحي