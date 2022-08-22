“أضخم صفقة تبادلية بين الهلال والنصر”.. قرار يحسم الجدل رسميا

ورصد ناديا الهلال والنصر عددا من الصفقات الكبرى لدعم صفوف الفريقين خلال الفترة المقبلة.

ووقع النصر 4 اتفاقيات رسمية حتى الان هذا الصيف .. وهم “رحمن غريب، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، الإيفواري جيزلان كونان، البرازيلي لويس جوستافو”.

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أما نادي الهلال المحرم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة.

* الدوسري وعلاقته بين الهلال والنصر

على هذه الخلفِيْة كشفت التقارير الصحفِيْة عَنّْ رغبة قوية فِيْ النصر. للحصول على توقيع ناصر الدوسري معدل معسكر الهلال، يناير المقبل، عَنّْدما يدخل الفترة الحرة من عقده.

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من جهته، يحاول زعيم الهلالي إقناع عبد المجيد السليموم، متوسط ​​ساحة نادي النصر، بعدم تجديد عقده الذي ينتهِيْ فِيْ يونيو 2023، للانضمام إلَّى قلعة الزعيم، بعد رفعه. عقوبة “المنازعات”.

* فكَيْفَ رد الهلال والنصر على تعاملات الدوسري والصلاحيم

“سعودي سبورت” يستعرض آخر تحركات الهلال والنصر لتجنب اتفاق التبادل “غير المباشر” بين الناديين فِيْ 2023.

عبد الله الهنيان ادارة الهلال قدمت عرضين للدوسري .. يجدد عقده مع فريق كرة القدم الأول.

الكأس طلب مدرب النصر رودي جارسيا من مجلس الإدارة تجديد عقد الصالحين فِيْ أسرع وقت ممكن. لمنع رحيله.