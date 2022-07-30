أضرار الجلوس في وضع التربيعة لفترة طويلة

حذر أخصائي العلاج الطبيعي عبد العزيز الرشيد من الجلوس في الساحة لفترة طويلة. لأنه يسبب تلف المفاصل والغضاريف وأوتار المأبض.

اخصائي العلاج الطبيعي “عبدالعزيز الرشيد” يشرح اضرار “جلسة التربيع” على مفصل الركبة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/lId9gRnk4k

– روتانا الخليج (Khalejiatv) 29 يوليو 2022

الغضروف عند حمل معين

وقال الرشيد خلال لقائه في برنامج يا هلا الذي تبثه قناة روتانا الخليج أي موقف يتسبب في بذل جهد معين من المفصل مثل المربع، يتسبب في حدوث حمل معين لغضروف الركبة، يمكن أن يؤدي. لتآكلها اللاحق. ويمكن أن يتلف أوتار الفخذ.

ارخي رجليك كل ربع ساعة

وأضاف أن من جلس لفترة طويلة من ساعة أو ساعتين لا يمكنه أن يرخي ساقيه مباشرة لأنه يشعر بأنها متصلبة. نظرًا لأن الوتر كان مشدودًا طوال تلك الفترة، فقد نصح بإرخاء الساقين مرة واحدة على الأقل كل ربع ساعة وعدم الاستمرار في الوضع المربع لفترة طويلة.