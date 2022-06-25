أضرار الحبة السوداء على الحامل

تنتمي الحبة السوداء إلى عائلة نباتات Ranunculus، وهي نبتة سنوية يتراوح ارتفاعها من 20 إلى 60 سم، ولها ساق منتصبة، وأغصانها رفيعة، وأوراقها متشعبة عديدة وأزهار ذات ألوان بيضاء أو زرقاء جذابة. والجزء المستخدم هو البذور التي تتميز بطعمها اللاذع حيث يتم تحميصها وطحنها في التحضير. لاستخدامه كتوابل أو شراب، أو معصور لإنتاج زيت صالح للأكل. كما أن لهذه الحبة العديد من الآثار الضارة، خاصة على النساء الحوامل.

الآثار الجانبية للحبوب السوداء للنساء الحوامل

هناك الكثير من الجدل حول أضرار الحبة السوداء على النساء الحوامل، ومن المرجح أن تكون آمنة إذا تم تناولها بكميات صغيرة في الطعام، ولكن إذا تم تناولها بكميات كبيرة، وخاصة زيت الحبة السوداء، فقد يتسبب ذلك في انخفاض سرعة الانقباضات في الرحم أثناء الحمل .. البركة من خلال دراسة أجريت على الفئران والخنازير أعدتها كلية الطب بالجامعة الأردنية في عمان تبين أن تعرض أنسجة الرحم لهذه الحيوانات للحبة السوداء ضروري. أدت الزيوت إلى إبطاء تقلص الرحم الناتج عن الحركة التلقائية للعضلات الملساء بالإضافة إلى إبطاء الانقباضات الناتجة عن إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وتعتمد قوة التأثير الناتج على تركيز الزيوت الأساسية المستخدمة، وهذه التأثيرات تضاءل عندما تم غسل الزيت ر خلال التجربة.

الآثار الجانبية الأخرى للفاصوليا السوداء