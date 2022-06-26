أضرار الشاي الأخضر على الجسم

الشاي الأخضر هو نوع من الشاي يتأكسد قليلاً أثناء تصنيعه، وهو شاي لا يتخمر. في العقود الأخيرة، كان الشاي الأخضر موضوع العديد من الدراسات العلمية والطبية لتحديد مدى الضرر الذي يلحق بالجسم، والتي سنناقشها في هذا المقال.

ومن تأثيرات الشاي الأخضر على صحة وحيوية الجسم، والتي أثبتتها الدراسات الحديثة، ما يلي

فقر الدم

يؤثر الشاي الأخضر على امتصاص الحديد ويقلله، لذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم بتجنب شربه، حيث من الضروري إتاحة فترة زمنية مناسبة تسمح للجسم بامتصاص الحديد تمامًا، عندها يمكن اشربه.

أرق

الشاي الأخضر منبه مثل القهوة، لأن الكافيين الذي يحتوي عليه يسبب اضطرابات النوم والأرق، لذلك لا ينصح بشرب الشاي قبل النوم مباشرة.

قلة امتصاص الكالسيوم

الكالسيوم عنصر أساسي في جسم الإنسان، ونقصه يسبب العديد من الأمراض والمشاكل سواء في العظام أو الأسنان، والشاي الأخضر يقلل من امتصاص الجسم لهذا العنصر المهم.

التأثير على الهضم وصحة القلب

شرب الشاي الأخضر المركز يسبب أمراض القلب ومشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك من الأفضل عدم المبالغة في تناوله للحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

تأثير على الحمل

تمتد أضرار الشاي الأخضر إلى المرأة الحامل وجنينها، حيث يحتوي على مادة الكافيين والعديد من المواد التي تؤثر سلباً على صحتها وصحة جنينها، مما يضعه في قائمة الممنوعات أثناء الحمل. أهم العناصر الغذائية لنمو الجنين وصحته، بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك.

تلف أنسجة الكبد

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تسمى 10٪ epigallocatechin gallate وهي سامة للكبد وتضر أنسجة الكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

عظام ضعيفة

يمكن أن يضعف الكافيين الموجود في الشاي الأخضر العظام عند تناوله بكميات كبيرة، على الرغم من أن العديد من الدراسات تظهر أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر مفيدة جدًا لصحة العظام، إلا أن الجرعات العالية من الشاي الأخضر يمكن أن تؤثر على نمو العظام وكثافتها.