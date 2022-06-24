أطعمة تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة لديك

تتحكم الأطعمة بشكل كبير في صحتنا، فهناك أطعمة تساعد على زيادة مستوى النشاط والطاقة في الجسم، وأخرى تقللها، وهو ما يجب تقليله.

هذه هي الأطعمة المسؤولة عن استهلاك الطاقة المنخفض

– حبوب للإفطار

يعتقد الكثير من الناس أن أفضل وجبة فطور للبالغين والأطفال هي حبوب الإفطار، ولكن ليست جميعها مثالية لبدء اليوم، فالحبوب التي تحتوي على كمية عالية من السكر يمكن أن تضر بصحتك.

بالطبع السكر يزيد الطاقة بسرعة، لكنه لا يدوم طويلاً، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وعندما يحدث ذلك فإنه يعطل الأجزاء المسؤولة عن تنبيه الدماغ، وبالتالي يفقد كمية كبيرة من الطاقة.

– مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة مصممة للعمل على المدى القصير، فهي تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالحيوية والنشاط، لكن نسبة السكر في الدم ستنخفض أكثر من ذي قبل.

– الخبز الابيض

هناك العديد من أنواع الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، ينصح بتجنبها واستبدالها.

حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، ثم تنخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول.

يستغرق الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح وقتًا طويلاً لامتصاصه، مما يحافظ على استمرار زيادة الطاقة لفترة أطول.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الحديد

يساعد الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة. لذلك، عندما تكون ناقصة في نظامك الغذائي، فإنها ستقلل من مستوى الطاقة لديك وتجعلك أكثر إرهاقًا.