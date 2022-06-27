أطعمة تحتوي على حمض الفوليك 15 أطعمة صحية تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك

الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك – حمض الفوليك، المعروف أيضًا بفيتامين B9، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وله العديد من الوظائف الهامة في الجسم.

على وجه الخصوص، يعزز الانقسام الصحي للخلايا ويعزز النمو السليم للجنين وتطوره لتقليل مخاطر العيوب الخلقية (مصدر موثوق).

يوجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وكذلك الأطعمة المدعمة.

من المستحسن أن يستهلك البالغون الأصحاء ما لا يقل عن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع النقص.

إليك 15 نوعًا من الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك أو الفولات.

1. البقوليات

إنها فاكهة أو بذرة أي نبات في عائلة البقولية، بما في ذلك الفاصوليا والبازلاء والعدس.

على الرغم من أن كمية حمض الفوليك في البقوليات يمكن أن تختلف، إلا أنها مصدر ممتاز لحمض الفوليك.

على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد (177 جرامًا) من الفاصوليا المطبوخة على 131 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 33٪ من RDI.

في غضون ذلك، يحتوي كوب واحد (198 جرام) من العدس المطبوخ على 358 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 90٪ من RDI.

تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، فضلاً عن العناصر الغذائية الدقيقة المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

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2. الهليون

يحتوي الهليون على كمية مركزة من العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك.

في الواقع، يحتوي نصف كوب (90 جرام) من الهليون المطبوخ على حوالي 134 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 34٪ من RDI.

الهليون غني أيضًا بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

بالإضافة إلى أنها مصدر رائع للألياف الصحية للقلب، حيث تصل إلى 7٪ من احتياجاتك اليومية من الألياف في وجبة واحدة فقط.

3. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك البيض

تعد إضافة البيض إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لزيادة تناولك للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 23.5 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 6٪ من RDI.

يعد تضمين حصص قليلة من البيض في نظامك الغذائي أسبوعيًا طريقة سهلة لزيادة تناول حمض الفوليك وتلبية احتياجاتك.

يتم تنزيل البيض أيضًا بالبروتين والسيلينيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12

بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر اضطرابات العين مثل الضمور البقعي.

4. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك الخضر الورقية

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والجرجير منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك.

يوفر كوب واحد (30 جرامًا) من السبانخ النيئة 58.2 ميكروجرام أو 15٪ حمض الفوليك.

الخضار الورقية غنية بالألياف والفيتامينات K و A وترتبط بمجموعة من الفوائد الصحية.

تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية، مثل الخضر الورقية، قد يترافق مع انخفاض الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وزيادة فقدان الوزن.

5. البنجر

بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الألوان للأطباق الرئيسية والحلويات، فإن البنجر غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

تحتوي على الكثير من المنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين سي التي تحتاجها طوال اليوم.

كما أنها مصدر ممتاز لحمض الفوليك، حيث يحتوي كوب واحد (136 جرام) من البنجر النيء على 148 ميكروجرام من الفولات، أو حوالي 37٪ من الفولات.

إلى جانب محتواه من المغذيات الدقيقة، يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، وهو نوع من المركبات النباتية المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

أظهرت دراسة صغيرة أن شرب عصير الشمندر يقلل مؤقتًا من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4-5 ملم زئبقي لدى البالغين الأصحاء.

6. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك الحمضيات

إلى جانب كونها لذيذة ومليئة بالنكهة، فإن ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون غنية بحمض الفوليك.

تحتوي حبة برتقالة واحدة كبيرة على 55 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 14٪ من RDI

تحتوي ثمار الحمضيات أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C، وهو عنصر غذائي دقيق أساسي يمكن أن يعزز المناعة ويساعد في الوقاية من الأمراض.

7. كرنب بروكسل

تنتمي هذه الخضار المغذية إلى عائلة الخضروات الصليبية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالخضروات الخضراء الأخرى مثل الكرنب والبروكلي والكرنب الأخضر والكرنب.

براعم بروكسل مليئة بالفيتامينات والمعادن وهي غنية بشكل خاص بحمض الفوليك.

يمكن أن يوفر نصف كوب (78 جرامًا) من براعم بروكسل المطبوخة 47 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، أو 12٪ من RDI.

كما أنها مصدر ممتاز للكايمبفيرول، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الكايمبفيرول يمكن أن يقلل الالتهاب ويمنع الضرر التأكسدي للخلايا.

8. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك القرنبيط

معروف بخصائصه العديدة المعززة للصحة، إضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

بالنسبة للفولات، يحتوي كوب واحد (91 جرام) من البروكلي الخام على حوالي 57 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 14٪ من RDI.

يحتوي البروكلي المطبوخ على المزيد من حمض الفوليك، حيث يوفر كل نصف كوب (78 جرامًا) 84 ميكروجرام، أو 21٪ من RDI.

البروكلي غني بالمنغنيز والفيتامينات C و K و A.

كما أنه يحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك السلفورافان، الذي تمت دراسته على نطاق واسع لخصائصه القوية المضادة للسرطان.

9. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك المكسرات والبذور

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفكر في زيادة تناولك للمكسرات والبذور.

بالإضافة إلى احتوائها على جرعة جيدة من البروتين، فهي غنية بالألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

يمكن أن يساعدك دمج المزيد من المكسرات والبذور في نظامك الغذائي على تلبية احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.

يمكن أن تختلف كمية حمض الفوليك في أنواع مختلفة من المكسرات والبذور قليلاً.

تحتوي أونصة واحدة (28 جرامًا) من الجوز على حوالي 28 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 7٪ من RDI، بينما تحتوي بذور الكتان نفسها على حوالي 24 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 6٪ من RDI.

10. لحم البقر

يعد لحم البقر أحد أكثر مصادر حمض الفوليك تركيزًا.

تحتوي عبوة 3 أونصات (85 جرام) من كبد البقر المطبوخ على 212 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 54٪ من RDI.

بالإضافة إلى حمض الفوليك، يمكن أن تلبي وجبة واحدة من كبد البقر وتتجاوز المتطلبات اليومية لفيتامين أ وفيتامين ب 12 والنحاس.

كما أنها مليئة بالبروتين، وتوفر 24 جرامًا لكل 3 أونصات (85 جرامًا).

البروتين ضروري لإصلاح الأنسجة وإنتاج الإنزيمات والهرمونات المهمة.

11. جرثومة القمح

جرثومة القمح هي بذرة حبة القمح.

على الرغم من إزالته غالبًا أثناء عملية الطحن، فإنه يوفر كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

توفر أونصة واحدة فقط (28 جرامًا) من جرثومة القمح 78.7 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 20٪ من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.

كما أنه يحتوي على حصة صحية من الألياف، ويوفر ما يصل إلى 16٪ من الألياف التي تحتاجها يوميًا في أونصة واحدة (28 جرامًا).

تتحرك الألياف ببطء عبر القناة الهضمية، مما يضيف الجزء الأكبر من البراز لتعزيز الانتظام، ومنع الإمساك والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم (32 مصدر موثوق، مصدر موثوق).

12. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك البابايا

البابايا هي فاكهة استوائية كثيفة المغذيات موطنها جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى.

إلى جانب كونها لذيذة ومليئة بالنكهة، فإن البابايا غنية أيضًا بحمض الفوليك.

كوب واحد (140 جرام) من البابايا الخام يحتوي على 53 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 13٪ من RDI.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البابايا غنية بفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينات.

يجب على النساء الحوامل التفكير في تجنب تناول البابايا غير الناضجة. يعتقد الباحثون أن تناول جرعات عالية قد يسبب تقلصات مبكرة لدى النساء الحوامل، لكن الأدلة ضعيفة.

13. الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك الموز

غني بمجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، يعتبر الموز قوة من العناصر الغذائية.

فهي غنية بحمض الفوليك ويمكن أن تساعدك بسهولة على تلبية احتياجاتك اليومية عندما تقترن بأطعمة معينة غنية بحمض الفوليك.

يمكن أن توفر موزة واحدة متوسطة الحجم 23.6 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 6٪ من RDI (36).

يحتوي الموز أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين B6 والمنغنيز.

14. محامي

تحظى الأفوكادو بشعبية كبيرة بسبب قوامها الكريمي ونكهة الزبدة.

بالإضافة إلى طعمه الفريد، يعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك حمض الفوليك.

نصف حبة أفوكادو نيئة تحتوي على 82 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 21٪ مما تحتاجه على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفوكادو غني بالبوتاسيوم والفيتامينات K و C و B6 (37).

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي قد تحمي من أمراض القلب.

15. الحبوب المدعمة

تم تعزيز العديد من أنواع الحبوب، مثل الخبز والمعكرونة، لزيادة محتواها من حمض الفوليك.

يمكن أن تختلف الكميات من منتج إلى آخر، لكن كوبًا واحدًا (140 جرامًا) من السباغيتي المطبوخ يوفر حوالي 102 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 26٪ من RDI (39).

ومن المثير للاهتمام أن بعض الدراسات أظهرت أن امتصاص حمض الفوليك في الأطعمة المدعمة أسهل من امتصاص حمض الفوليك الطبيعي في الأطعمة.

على سبيل المثال، خلصت إحدى الدراسات إلى أن حمض الفوليك الموجود في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات يحتوي فقط على حوالي 78٪ من حمض الفوليك المتاح بيولوجيًا الموجود في الأطعمة المدعمة.

على العكس من ذلك، تشير أبحاث أخرى إلى أن الإنزيم المحدد الذي يستخدمه الجسم لتفكيك حمض الفوليك في الأطعمة المدعمة ليس بنفس الكفاءة، مما قد يؤدي إلى تراكم حمض الفوليك غير المستقلب.

يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالمصادر الطبيعية لحمض الفوليك مع كميات معتدلة من الأطعمة المدعمة أن يضمن تلبية احتياجاتك، مع تقليل المشاكل الصحية المحتملة.

حمض الفوليك هو من المغذيات الدقيقة الهامة الموجودة بكثرة في نظامك الغذائي.

يعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، بالإضافة إلى الأطعمة المدعمة، طريقة سهلة لزيادة تناول حمض الفوليك.

هذه الأطعمة ليست غنية بحمض الفوليك فحسب، ولكنها أيضًا غنية بالعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تحسن جوانب أخرى من صحتك.