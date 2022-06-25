أطعمة تحفز عمل الكليتين بشكل سليم

تلعب الكلى دورًا مهمًا في جسم الإنسان، حيث تقوم بتصفية الجسم وتخليصه من السموم، وبالتالي تمنع تكون الحصى.

ترتبط صحة الكلى في المقام الأول بجودة الطعام، حيث أن رواسب الطعام هي التي تتراكم لتشكل حصوات.

وهذه قائمة بالأطعمة التي تساعد على تطهير الكلى وبالتالي منع تكون الشوائب

التفاح يساعد على تنقية الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن وخاصة الجلد لاحتوائه على نسب كبيرة من البوتاسيوم والفوسفور.

البطيخ ننصحك بتناول البطيخ لأنه غني بنسبة كبيرة من الماء مما يحفز عمل الكلى.

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الكلى.

الكرز يعتبر من أهم الفواكه التي تساعد على تنشيط عمل الكلى، حيث أنه غني بالسوائل التي تخلص الجسم من السموم.