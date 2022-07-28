أطعمة تزيد الإصابة بالخرف عليك تجنبها فورًا

قالت دراسة طبية حديثة أن تناول الأطعمة المصنعة أو المصنعة على أساس يومي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وقالت الدراسة، التي نشرت على موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، إن الأطعمة المصنعة مثل الصودا ورقائق البطاطس غنية بالسكر والدهون والملح وقليلة البروتين والألياف.

دراسة عظيمة

اتبع الباحثون عادات الأكل لـ72083 شخصًا في المملكة المتحدة فوق سن 55 لمدة 10 سنوات ووجدوا أن المشاركين في الدراسة لم يكونوا مصابين بالخرف في البداية.

في نهاية العشر سنوات، تم تشخيص إصابة 518 شخصًا بالخرف، والذي كان يُطلق عليه ثاني أكبر سبب للوفاة في المملكة المتحدة في عام 2022، وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية.

كشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا لمدة 10 سنوات لديهم فرصة أكبر للإصابة بالخرف من أولئك الذين تناولوا كمية أقل من هذه الأطعمة.

وجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في الاستهلاك اليومي للأطعمة فائقة المعالجة، يزداد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25 في المائة.

قدر الباحثون أنه من خلال استبدال 10 في المائة من الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير مصنعة، مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات واللحوم، سينخفض ​​خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19 في المائة.

تغييرات طفيفة

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور هوبيج لي، من جامعة تيانجين الطبية، إن التغييرات الصغيرة التي يمكن التحكم فيها في النظام الغذائي للناس يمكن أن تحدث فرقًا في خطر الإصابة بالخرف.

وأضاف لي “لم يكشف بحثنا فقط أن الأطعمة المصنعة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف، ولكن استبدالها بخيارات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف”.