أطعمة لأسنان جميلة وصحية جميع الأطعمة لأسنان جميلة وصحية

أغذية لأسنان جميلة وصحية إذا كانت الأسنان السليمة والبيضاء والجميلة من بين الأشياء الأولى التي نراها فينا … فهي أيضًا ضمانة لحياة الحياة على أكمل وجه. أفضل خطة معركة لدينا العناية بالأسنان والمتابعة المنتظمة، ولكن أيضًا الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين د. للحصول على قائمة جيدة، اتبع الدليل!

الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د

نعلم جميعًا فوائدها، لكننا لا نعرف مكان العثور عليها.

أغذية لأسنان جميلة وصحية الكالسيوم

إنها صلبة! الكالسيوم ممتاز لتقوية العظام والحفاظ على أسنان صحية! يلعب دورًا رئيسيًا أثناء النمو، ولكن أيضًا في منتصف العمر للوقاية من هشاشة العظام، أي فقدان قوة العظام، وبالتالي خطر الكسر. يشارك في عملية التخثر (التي توقف النزيف) ويعزز الأداء السليم للجهاز العصبي! يوجد في منتجات الألبان، ولكن ليس فقط في هذه المنتجات.

أمثلة على الأطعمة الغنية بالكالسيوم

30 جرام من Amental = 360 مجم كالسيوم

100 غرام سردين بالزيت = 330 ملغ كالسيوم

1 زبادي كامل = 189 مجم كالسيوم

100 جم جمبري مطبوخ = 115 مجم كالسيوم

150 جرام من اللفت = 195 مجم كالسيوم

100 جرام من المكسرات = 61 مجم كالسيوم

1 برتقالة = 52 مجم كالسيوم

البدل اليومي الموصى به 800 مجم لكل شخص بالغ / 700 مجم للأطفال من سن 4 إلى 9 سنوات.

يرجى ملاحظة أن الكميات الموصى بها من الفيتامينات أو المعادن تختلف حسب العمر أو الجنس أو الحالة الصحية. النساء المرضعات، على سبيل المثال، لديهن احتياجات أكبر من الكالسيوم (1200 مجم في اليوم)!

أغذية لأسنان جميلة وصحية الفوسفور

الفسفور، مثل الكالسيوم، ضروري لتكوين العظام والأسنان وتوحيدها. لكن هذا ليس كل شيء ! يشارك في جميع التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا تقريبًا. وبالتالي فهو يساهم في الأداء السليم للسحايا والكلى ويعزز النمو والقدرة على التحمل وحتى الذاكرة.

أمثلة على الأطعمة الغنية بالفوسفور

100 جرام من لحم البقر = 485 مجم فوسفور

100 جرام من الكينوا = 421.5 مجم

200 مل حليب نصف دسم = 170 مجم

100 جرام من المعكرونة = 149 مجم

30 جم شوفان = 114 مجم

20 جم من الكاكاو = 49 ملجم

100 جرام فراولة = 23 مجم

البدل اليومي الموصى به 800 مجم لكل شخص بالغ / 700 مجم للأطفال من سن 4 إلى 9 سنوات.

فيتامين د

حاجز طبيعي. لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، فيتامين د ضروري لصحة الأسنان وعظام قوية. كما أنه يقوي المناعة ويقي من أنواع معينة من السرطان. يأتي فيتامين د من الطعام، لكنه يصنعه الجلد أيضًا تحت تأثير الشمس!

أمثلة على الأطعمة الغنية بفيتامين د

100 غرام تونة مشوية = 23 مكغ من فيتامين د

1 ملعقة صغيرة زيت كبد سمك القد = 11 ميكروغرام

100 جرام من السلمون المطبوخ = 9 ميكروجرام

100 جرام سردين بالزيت = 7.5 ميكروجرام

100 جرام فطر = 3.75 ميكروجرام

250 مل من مشروب الصويا = 2 ميكروغرام

30 جرام من Amental = 0.75 ميكروجرام

البدل اليومي الموصى به 10 ميكروغرام لكل شخص بالغ / 10 إلى 15 ميكروغرام للأطفال من سن 3 إلى 15 سنة.

نصيحة +

للحصول على أسنان ناصعة البياض بالإضافة إلى العناية بالأسنان، تجنب الإفراط في تناول الشاي أو القهوة التي تترك بقعًا! على العكس من ذلك، لا تتردد في تناول التفاح فهو يحتوي على حمض الأكساليك الذي له خاصية تبييض الأسنان.