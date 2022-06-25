أطعمة مسببة لحدوث الكوابيس الليلية

الأطعمة التي تسبب الكوابيس – أثبتت دراسة علمية أن هناك أنواعًا معينة من الأطعمة يمكن أن تسبب أحلامًا مزعجة أثناء النوم. وبحسب هذه الدراسة فإن هذه الأنواع هي

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن للأطعمة الحارة المليئة بالتوابل أن تسبب أحلامًا مزعجة، مما يؤدي إلى النوم المتقطع، والذي يحدث أحيانًا بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما أنها تؤثر أيضًا على نشاط الدماغ أثناء النوم.

الكافيين شرب المشروبات التي تحتوي على هذه المادة قبل الذهاب إلى الفراش يسبب الأرق، وكما نعلم فإن الكافيين يحفز الدماغ ويبقيه يقظاً مما قد يؤدي إلى كوابيس.

المعكرونة خلصت هذه الدراسة بين المجرات إلى أن تناول المعكرونة يمكن أن يسبب مشاكل في النوم ويزعج الأحلام.

السكريات يتفق علماء التغذية على أن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر يمكن أن تسبب الكوابيس أثناء النوم، لذلك ينصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان.

وفقًا لهذه الدراسة، يوصى بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل النوم حتى تتمكن من النوم بشكل مريح في الليل.