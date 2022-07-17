أطعمة مناسبة لالتهاب الحَلْق لتقليل الألم

عندما يعاني الفرد من التهاب الحَلْق أو أي مشكلة تجعل من الصعب عليه ابتلاع العديد من أنواع الطعام ويبحث عن الأطعمة المناسبة لالتهاب الحَلْق حتى يتمكن من تناول الطعام بسهُولة دون أي مشكلة أو زيادة فِيْ العدوى والالتهابات، فإليك مجموعة من المنتجات التي يمكنك الوثوق بها، بما فِيْ ذلك كل شفاء، تابعنا.

الأطعمة الجيدة لالتهاب الحَلْق

أطعمة سهلة البلع عند الإصابة بالتهاب الحَلْق

إذا كنت تعاني من التهاب فِيْ الحَلْق، فعليك تناول أحد الأطعمة التالية

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان ومشتقاته من أفضل الأطعمة سهلة البلع والمناسبة فِيْ حال كنت تعاني من التهاب الحَلْق.

يتميز دقيق الشوفان بقوام ناعم وسلس ويمكن ابتلاعه بسهُولة دون التسبب فِيْ أي ألم.

يمكن إضافة دقيق الشوفان إلى وجبة الإفطار والعديد من الأطعمة، ويمكن تحويله إلى كعك، ومخبوزات، وملفات تعريف الارتباط.

دقيق الشوفان ليس فقط طعامًا سهل البلع، فهُو يخفف الالتهاب، إنه أيضًا متعة، وليس مجرد طعام لذيذ.

الشوفان مصدر جيد للطاقة حيث أنه غني بالألياف ومفِيْد للجهاز الهضمي ويعالج الكوليسترول السيئ.

زبادي

الزبادي خيار جيد فِيْ حالة التهاب الحَلْق.

الزبادي مرطب فعال لاحتوائه على البكتيريا المفِيْدة.

يساعد تناول الزبادي على تعزيز المناعة ويزود الجسم بالفِيْتامينات والمعادن التي تساعده على التغلب على المشكلة بسرعة.

الزبادي سهل الأكل لأنه لا يتطلب مضغ ويمكن إضافة العديد من النكهات إليه.

تناول الزبادي المحَلْي دون إضافة نكهات محضرة ويفضل بدون استخدام السكر حتى لا يزيد الاحتقان والتهاب الحَلْق.

أطعمة التهاب الحَلْق للغداء

حساء الدجاج

الشوربات بأنواعها مفِيْدة جدًا لالتهاب الحَلْق.

من السهل ابتلاعها وهِيْ مشبعة للغاية.

الشوربات بأنواعها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفِيْدة.

الحساء الساخن يعالج الاحتقان ويخفف من حدة التهاب الحَلْق البكتيري أو الفِيْروسي.

بطاطا مسلوقة