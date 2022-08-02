أطعم شاورما السوري باللحمة الشهِيْة واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

الشاورما السورية باللحم من أحَلْى وألذ أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وتستهلك على نطاق واسع فِيْ جميع دول الوطن العربي وخاصة فِيْ مصر. مذاقها الرائع واللذيذ الذي يقبله جميع افراد الاسرة فِيْ جميع اوقات اليوم وهُو من اهم الوجبات السريعة التي يفضل تناولها على الغداء جنباً الى جنب مع الوجبة الرئيسية والمعكرونة والبطاطس المقلية والشاورما السورية هِيْ يعتبر من أهم وأشهر الأطباق فِيْ العشاء، حيث يصنع السندويشات مع المقبلات والسلطات المتنوعة، كَمْا أنه من أهم الأطعمة المفِيْدة جدًا للصحة العامة والجسم. مما يساعد على تغذية الجسم. والصحة بشكل صحي وصحي، وهناك طرق عديدة مختلفة لصنع الشاورما، والتي تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض، من خلال المكونات الغذائية المضافة للطريقة من حيث أنه يعمل وبطريقة سليمة وصحية، وكذلك من حيث الكَمْيات المناسبة والصحية التي يتم صنعها بطريقتنا. نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا الخاصة وهِيْ مصنوعة فِيْ المنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من متاجر المواد الغذائية والمطاعم الرئيسية، من خلال طريقتنا الرائعة فِيْ جعل شاورما اللحم أحَلْى. و ألذ سوري.

طريقة عمل الشاورما السورية باللحم ومكوناتها

المكونات

نصف كيلو لحم مقطّع إلى شرائح.

شريحتان من البصل.

شريحتان من الطماطم.

شريحتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم سوري.

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيف تستعد