 أطفال وفتيات يتنافسون على لقب شيف مهرجان العودة إلى الرياض

وشهد مجال تجربة المهنة في “مهرجان العودة إلى الرياض” منافسة الفتيان والفتيات لاستخراج أكثر التقييمات من زوار المهرجان على أطباقه المتنوعة بخيارات محلية وعالمية، تحت إشراف خبراء متخصصين. . لمهنة الطهي.

وتضمن المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، تحديات مختلفة بين الرجال والنساء في إعداد خيارات غذائية متنوعة من ثقافات متعددة، مع توفير فرصة مناسبة للآباء لاستكشاف مجالات اهتمام أبنائهم. حيث أتاح لهم التنافس في خمسة مجالات الموضة، والعمارة، والطبخ، والطب، والإعلام. ويهدف مجال المهن في المهرجان إلى تنمية مهارات الأطفال، من خلال الرحلات المهنية التي تزودهم بمجموعة من الخبرات مصحوبة بنخبة من المدربين، والمنطقة. الطاقة الاستيعابية ما بين 100-150 فرد، وتستهدف الفئة العمرية ما بين 6-13 سنة.

العودة إلى مهرجان الرياض

يتضمن مهرجان العودة إلى الرياض سلسلة من الأنشطة والفعاليات والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه. لتتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وتلبية الاهتمامات المختلفة للزوار مثل مسرحية السيرك على مسرح محمد العلي وعروض الفنانة رشا رزق.

يتميز مهرجان العودة إلى الرياض بالجمع بين الأنشطة الأسرية المختلفة، من خلال برامج متنوعة تساعد الأطفال على اختيار خبراتهم المهنية المستقبلية، بينما تلعب الفنون دورها في تنمية أذواق الزوار بالعروض المتنوعة ومجموعة واسعة من الإبداع المحلي والعالمي ومحطات الترفيه. المهرجان، الذي يستمر حتى 5 سبتمبر، مفتوح للزوار كل يوم من أيام الأسبوع، من 600 مساءً وحتى 1200 مساءً بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع، ومن 600 مساءً 00 حتى 0100 في عطلة نهاية الأسبوع سعر تذكرة الدخول 20 ريال ويمكن الحجز عن طريق الدخول على الرابط https//www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming

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