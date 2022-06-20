أطلب تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال ، في ظل غلاء المعيشة والأسعار والضغوط العديدة التي يمر بها العالم العربي وجميع الدول ، يحرص بنك سلفا على تقديم تمويل سهل وفوري لمساعدة المواطنين السعوديين. في أعباء الحياة وتلبية احتياجاتهم الشخصية ، بحيث يكون التمويل الشخصي والحصول على 5000 ريال سعودي دون تحويل الراتب أو الكفيل ، حيث يعتبر بنك السلف من أهم البنوك السعودية الكبرى الموجودة في المملكة العربية السعودية. جميع تعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وشروط التمويل سهلة ومتوافقة مع جميع المواطنين.

كيفية الحصول على تمويل شخصي 5000 ريال من بنك مسبق

يقدم البنك السعودي المتقدم العديد من التسهيلات والقروض التمويلية التي تساعد المواطنين على إقامة مشاريع صغيرة للحد من ظهور البطالة ، ومن أهم هذه القروض التمويل الشخصي السريع ، حيث يقدم العديد من التسهيلات والتمويل الميسر ، لذلك يقدم البنك الكثير من التمويل الميسر الذي يخدم جميع المواطنين من مختلف الفئات ، كما يمكنك تقديم طلب إلكتروني للحصول على تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي من بنك السلفة ، وخطوات التقديم هي:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية المتقدمة.

ثم انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد من الصفحة الرئيسية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، انقر فوق “التمويل الشخصي”.

بعد ذلك سيُطلب منك إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية والبريد الإلكتروني والبيانات الأخرى).

ثم حدد مبلغ التمويل الشخصي الذي تريد الحصول عليه.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

ثم وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة التقديم للتمويل.

شروط التمويل الشخصي من بنك سلفة

وضعت منصة سلفا بعض الشروط التيسيرية لتقديم طلب التمويل الشخصي ، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

أن تكون مدة عمل المتقدم في القطاع الحكومي 3 أشهر على الأقل ، وفي القطاع الخاص 6 أشهر.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك مسبق

يعتبر بنك السلفا من أهم وأكبر البنوك السعودية ، لأنه يسعى دائمًا إلى توفير كل وسائل التسهيل والراحة لجميع المواطنين ، وذلك لجذب العملاء للبنك ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة وبدء مشاريع جديدة. . هذه التمويلات بشروط ميسرة ، لذلك هناك العديد من المزايا التي تتميز بها منصة سلفا للتمويل ، وهي:

جميع عمليات التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل فوري وسريع.

أدنى هامش ربح.

لا يلزم تحويل الراتب أو الكفيل.

أطول فترة سداد القرض.

أهم البنوك التي تتعامل مع منصة سلفا

تعتبر منصة سلفا من أهم المنصات التي تسعى دائمًا إلى توفير تمويل فوري وسهل وسريع بشروط بسيطة لجذب العملاء ، ومن أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفا: