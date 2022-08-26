“أطلق صقرك”.. فعالية تفاعلية للطفل بمعرض الصقور والصيد

المعرض السعودي الدولي للصيد والصقور، في نسخته الرابعة، يعكس تراث وتاريخ شبه الجزيرة العربية في أركانها وتضاريسها المختلفة، بهدف تعزيز هذا التراث والتوعية بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه. وتمريرها. للأجيال الجديدة من خلال قنوات متخصصة وأنشطة متنوعة للأطفال.

سيحدد الأطفال الذين يزورون المعرض العربي الدولي للصقور والصيد موعدًا للعب (أطلق سراح الصقر) للتعرف على مراحل نمو الصقر، والذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عامًا. تسمح اللعبة بمشاركة 4 أطفال كحد أقصى، سعياً منهم لنشر روح التحدي والمنافسة بينهم.

أفكار اللعبة

تدور فكرة اللعبة حول وضع كل طفل مشارك على أرضية مربعة، ثم ممارسة رياضة الجري، ومن خلال هذه اللعبة تظهر مراحل نمو الصقر.

هذه اللعبة هي واحدة من عدة ألعاب متضمنة في جناح المستقبل للصقور، خصصها المعرض السعودي الدولي للصقور والصيد بنسخته الحالية، حيث يولي نادي الصقارة السعودي اهتمامًا خاصًا بالصقارين المستقبليين، في إطار أهدافه الهادفة إلى التعريف بالمملكة. الصقور. التراث والهوية الوطنية والحفاظ على انتقال التراث الثقافي بين الأجيال المختلفة المساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها إلى العالم.

جناح الأطفال في المعرض

اعتاد النادي على تخصيص جناح في المعرض السعودي الدولي للصقور والصيد للأطفال تحت اسم (صقور المستقبل)، وفي نسخته الرابعة والحالية من المعرض، سيستمتع صقارو المستقبل بأنشطة جديدة ومثيرة على مدار فترة كاملة. المنطقة المخصصة لهم. افتتح المعرض السعودي الدولي للصقور والألعاب أبوابه للزوار الليلة الماضية. تم تصميمه ليأخذ الزوار من جميع أفراد الأسرة في رحلة إلى عالم الصقور والصيد، وغرس التراث الأصيل في نفوس الأجيال القادمة، وتزويدهم بمعرفة كل ما يتعلق بالصقور، ومفاجآت وأحداث مختلفة، في النادي في ملهم شمال الرياض.