أطيب طريقة عمل كروكيت الكفتة وأهم عوامل نجاح الوصفة

تعتبر طريقة عمل كروكيت الكفتة من أسهل الوصفات للطهِيْ فِيْ المنزل، خاصة أنها سريعة التحضير وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفِيْدة لصحتك وصحة أطفالك وجميع أفراد الأسرة. ويمكنك تقديم الأطباق الجانبية مع الكفتة المشوية كوصفات صدور الدجاج، أو يمكنك أيضًا تقديم مندي الدجاج المدخن على الفحم.

أسهل طريقة لعمل كروكيت الكفتة

تحتوي كفتة كروكيت على العديد من المكونات اللذيذة التي توفر الطاقة للجسم ويمكن تقديمها فِيْ وجبتي الغداء والعشاء، ويبدأ تحضيرها بتوفِيْر المكونات التالية

قدم كَمْية مناسبة من اللحم المفروم إضافة إلى اثنتي عشرة قطعة أو ربع كيلو جبن كيري.

ثم قدم أي توابل تريدها، مثل الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار ومرق اللحم.

نعد بيضة واحدة وبصل وكرات ونقطعها إلى قطع مناسبة.

ثم نوفر الكَمْية الصحيحة من الأرز والعدس أيضًا.

كوب زيت أو سمن حسب الرغبة.

طريقة تحضير وجبات شهِيْة بالكفتة

نبدأ التحضيرات الأساسية لكرات الكفتة بالمنزل من الخطوات التالية فقط

نضع الزيت أو السمن على النار ثم نضيف اللحم المفروم والبهارات.

نستمر فِيْ التحريك قليلاً حتى ينضج اللحم نوعًا ما، ونعد مقلاة أخرى ونضع كَمْية الأرز والعدس التي قدمناها.

ثم نتركه على النار بعد إضافة المرق ثم نضع الأرز واللحم والعدس فِيْ الخلاط.

ثم نضع باقي المكونات ونطحنها ونتأكد من خلطها معًا.

ثم نواصل عمل الكرات بالخليط، وفِيْ المنتصف نضع قطعة من جبنة كيري.

نضعها على صينية بعد دهنها بالسمن أو الزيت.

ثم نضع الصلصة على الكرات بعد الانتهاء من الدوران ونضعها فِيْ الفرن.

من أهم عوامل نجاح الوصفة أن الفرن ساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 180 درجة، وبعد نضجه نخرجه ونقدمه لعائلتك ساخناً.