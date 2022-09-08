أعاد فرح بسيسو للتمثيل.. ماذا قال نجوم “بنات عبد الرحمن” عَنّْ الفِيْلم

ضرب الفِيْلم الأردني “بنات عبد الرحمن” دور العرض فِيْ الإمارات وتحديداً “فوكس سينما”، بحضور المخرج زيد أبو حمدان، والمنتجة آية ووشي، وإحدى بطلات الفِيْلم حنان الحلو.

وصنف النقاد الفِيْلم على أنه يتناول التحرر الإيديولوجي والاجتماعي للمرأة، حيث يلفت مخرجه زيد أبو حمدان الانتباه إلَّى الصور النمطية للمرأة فِيْ مجتمع يهِيْمن عليه النظام الأبوي.

يتناول الفِيْلم قضايا الحياة الأسرية والعَنّْف الأسري وزواج الأطفال والعادات والتقاليد وتحديداً تربية الفتيات فِيْ المجتمعات العربية وليس المجتمع الأردني فقط، كَمْا يتناول قضايا شائكة مثل التمييز بين الجنسين واستخدام النقاب. . .

وشهد الفِيْلم عودة الفنانة فرح بسيسو (زينب فِيْ الفِيْلم) للساحة الفنية بعد غياب طويل، وشاركت فِيْ بطولته الفنانة صبا مبارك (أمل)، والوجه السينمائي الجديد الممثلة المسرحية حنان الحلو التي ظهرت فِيْها. دور (سماح) بجانب الفنانة مريم الباشا التي ظهرت فِيْ جولة (نهائي).

عُرض الفِيْلم فِيْ العديد من المهرجانات، بما فِيْ ذلك مهرجان عمان السينمائي الدولي، وحظي بشعبية كبيرة، وبيعت حالما تم الإعلان عَنّْه. حصل الفِيْلم أيضًا على جائزة الجمهُور (Golden Leopard) لأفضل فِيْلم روائي طويل من مهرجان إسبينهُو السينمائي للمخرجين الجدد وظهُوره لأول مرة فِيْ البرتغال.

كَمْا عُرض فِيْلم “بنات عبد الرحمن” فِيْ العديد من دور السينما فِيْ السعودية والكويت، وفِيْ افتتاح مهرجان مالمو للفِيْلم العربي فِيْ السويد.